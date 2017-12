Germania a inaugurat linia feroviara de mare viteza dintre Berlin si Munchen, dar primele zile au adus anulari, intarzieri si probleme tehnice

Trenurile ultra-rapide ICE Sprinter parcurg in 3 ore si 58 de minute distanta dintre Berlin si Munchen,, cu patru opriri: Berlin Südkreuz, Halle, Erfurt si Nurnberg. Un bilet costa 150 de euro daca este cumparat cu foarte putin timp inainte. Compania nationala DB spune ca este cea mai moderna linie din Germania si ca parcursul dintre cele doua orase a fost redus cu doua ore.Trei trenuri parcurg distanta in sub patru ore, iar alte 32, in patru ore si jumatate, Deutsche Bahn spunand ca sunt in fata unui moment istoric, mai ales ca trenurile pot atinge o viteza maxima de 300 km/h, iar viteza medie este de 160 km/h. In proiect s-au investit in total 10 miliarde euro.Publicatii precum The Local si Deutsche Welle scriu insa ca sunt probleme, iar reprezentanti ai sindicatului mecanicilor spun ca nu s-ar fi facut destule teste si mecanicii sunt insuficient pregatiti. Deutsche Bahn a negat acest lucru si a spus ca s-au facut sute de teste.In plus, doua trenuri au fost anulate, iar altul a intarziat doua ore, fiind invocate motive tehnice. Chiar si un tren special aniversar, gandit sa sarbatoreasca terminrea proiectului feroviar de mare viteza, a intarziat doua ore dupa mai multe opriri neprogramate.In plus, presa mai scrie ca ar fi probleme tehnice cu noul sistem de semnalizare ETCS care este cu totul diferit de vechiul sistem de semnalizare. ETCS a fost instalat in mai multe tari europene, iar Deutsche Bahn a ramas in urma la acest capitol si nici nu a invatat din greseli, dupa ce inca din 2015 ar fi existat probleme cu sistemul instalat pe tronsonul Leipzig-Erfurt.Jurnalistii mai scriu ca DB nu a explicat clar de ce au aparut intarzierile si anularile si il citeaza pe un profesor de la Univeristatea de Stiinte Aplicate din Berlin care sustine ca de foarte mult DB nu este capabila sa gestioneze corespunzator rutele de lung parcurs si ca exista tendinta de a angaja prea multi consultanti si ca responsabilitatile managerilor sunt neclare. Compania spune ca in ultimii ani punctualitatea trenurilor a crescut, la fel intamplandu-se si cu calitatea generala a serviciilor.Desi exista probleme, Germania ramane una dintre tarile europene cu cea mai buna retea ferovaiara, iar primele trenuri de mare viteza ICE au fost introduse in circulatie in 1991.