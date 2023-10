Articol susținut de Innova Engineering Miercuri, 25 Octombrie 2023, 11:17

Smile Media

În plină eră a digitalizării accelerate, construcția centrelor de date este un element esențial pentru susținerea cererii tot mai mari de stocare și prelucrare a datelor. În acest context, companii importante și cu experință relevantă în domeniu, precum Eaton și Innova, colaborează strâns în încercarea de a optimiza dezvoltarea, operarea și modernizarea centrelor de date.

Walter Cor Hagigalinis, General Manager Innova Engineering Foto: Innova Engineering

Innova este cel mai important integrator de soluții Eaton pentru infrastructura critică IT și a demonstrat de-a lungul timpului că gestionează foarte bine cele mai complexe proiecte din zona centrelor de date sau a camerelor dedicate serverelor și computerelor. Având expertiză recunoscută în domeniu, compania se remarcă prin capacitatea sa de a implementa soluții tehnice avansate, unde puterea electrică necesară este foarte mare, iar disponibilitatea sistemului este vitală.

Unul dintre cele mai recente proiecte dezvoltate de Innova în România demonstrează abilitatea de a integra cu succes produsele Eaton, precum și viabilitatea soluției tehnice complete de echipare a acestor locații. Proiectul presupune instalarea a două UPS-uri (sisteme de alimentare neîntreruptă) 93PMG2 de 300 kW, în primă fază, puterea totală urmând a ajunge în final la 1200 kW.

UPS-urile Eaton sunt conectate la soluții de baterii Lithium care au o durată de viață mare, 15 ani, și rezistă la cicluri de încărcare descărcare zilnică. Avantajele acestei soluții oferită de Eaton sunt multiple deoarece vorbim despre o eficiență de 96,7% la 50% încărcare, care reduce cu mult factura de energie la aceste puteri. În plus, tehnologia Hot Sync permite funcționarea în paralel și dubla conversie a UPS-urilor, chiar și în cazul unor defecțiuni pe segmentul de comunicație. De asemenea, modulele de putere Hot swappable pot fi înlocuite rapid, asigurând astfel o funcționare neîntreruptă a sistemului.

Energia electrică poate fi echilibrată eficient prin intermediul tehnologiei EnergyAware, sporind astfel randamentul surselor regenerabile.

UPS-urile sunt conectate la soluții de stocare a energiei, iar pentru acestea bateriile Lithium reprezintă alegerea ideală. Soluția dezvoltată permite furnizarea de energie suplimentară în rețea, transformând centrul de date în prosumator, fapt ce contribuie la stabilitatea rețelei, mai ales în perioadele în care apar provocări energetice. Soluția propusă de Eaton evaluează necesarul de energie și asigură funcționarea optimă a întregului sistem, livrând energia stocată suplimentar în baterii, la comandă, către rețea și consumatori interni. Bateriile se pot reîncarcă în timpul zilei, atunci când panourile fotovoltaice generează o producție mare de energie.

Unul dintre elementele tot mai importante în dezvoltarea centrelor de date este securitatea cibernetică, iar la acest capitol soluțiile propuse de Eaton se remarcă prin siguranță sporită. Una dintre porțile de acces ale hackerilor la acest tip de sisteme este reprezentată de componentele de comunicație, care sunt vulnerabile prin natura lor în fața acestui tip de atacuri. În acest caz, a fost adoptată soluția cardurilor de comunicare care respectă standardul de securitate cibernetică IEC 62443-4-2, asigurând astfel un nivel înalt de protecție pentru sistemul implementat.

Semnificativ în tot ceea ce înseamnă procesul de funcționare corectă a acestor sisteme sunt și tablourile de distribuție, deoarece acestea sunt proiectate pentru asigurarea selectivități, iar arhitectura lor permite upgrade-uri ulterioare. Astfel, există o importantă rezervă de flexibilitate, un alt UPS putând fi adăugat în orice moment în sistem pentru a crește puterea totală.

Innova este una dintre puținele companii ce au capabilități tehnice ridicate, demonstrate în timp prin multitudinea de proiecte finalizate cu succes, și singurul partener ce poate integra în totalitate soluțiile tehnice complexe propuse de Eaton pentru centrele de date moderne. În plus, compania are un alt avantaj major pe piață, acela al acoperirii naționale cu echipe de instalare și intervenție, fiind gata în orice moment să răspundă solicitărilor clienților. “Doresc să subliniez contribuția valoroasă pe care partenerul nostru Eaton a adus-o în realizarea cu succes a numeroaselor proiecte la care am colaborat. Profesionalismul, dedicarea și expertiza lor au fost fundamentale pentru atingerea obiectivelor noastre comune. Suntem norocoși să avem un partener serios și de încredere, iar colaborarea noastră este una excepțională”, declară Walter Cor Hagigalinis, General Manager Innova Engineering.

Soluțiile și produsele Eaton integrate în astfel de proiecte de către Innova reprezintă o alegere care nu dă niciodată greș și care aduce utilizatorului final o mulțime de beneficii, transformând proiectul său într-unul cu multiple întrebuințări.

Articol susținut de Innova Engineering