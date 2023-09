Articol susținut de Innova Engineering Miercuri, 20 Septembrie 2023, 11:00

Bogăției, calculate în termeni de contabilitate încă din secolul al XV-lea, i se adaugă, în ultima vreme, o nouă formă de bogăție, cea dictată de sustenabilitate. Ne aflăm în fața unui moment istoric pentru economie și vom fi în foarte scurt timp martori ai adăugării unor noi active la cele tradiționale, binecunoscute, existente în portofoliul companiilor.

Laptop Foto: freepik.com

Luca Pacioli, matematician italian și călugăr franciscan, născut în jurul anului 1450, este considerat ca fiind fondatorul contabilității și raportărilor contabile. Se pare că a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul de contabilitate în partidă dublă. Este, de asemenea, cunoscut pentru munca sa în matematică și colaborările cu Leonardo da Vinci. În lucrările sale, Pacioli a insistat asupra importanței eticii în afaceri, adesea bazându-se pe apartenența sa spirituală. În lumea lui, etica era o focalizare către înregistrarea și raportarea activelor financiare sau adiacente. Paciolo introducea, cu 600 de ani în urmă, o imagine măsurabilă și formală a bogăției.

Un posibil viitor

Recent, a apărut și s-a cristalizat din punct de vedere formal, o nouă dimensiune a bogăției care se vrea a fi măsurabilă: sustenabilitatea (durabilitatea). Raportarea formală a sustenabilității începe să aibă aceeași încărcătură cu aceea a contabilității, așa cum o știm azi. Managerii, alături de economiști, ar trebui să introducă printre priorități, pe lângă bogăția activelor financiare (și de business), o altă formă de bogăție, care are mai mare legătură cu etica. Știm că, în foarte scurt timp, dimensiunea morală a acestui tip de bogăție va fi transformată în bogăție financiară. Se merge, fără îndoială, către o dezvoltare tranzacțională a întregului concept. Așadar, vom putea merge la prăvălie și cu active de sustenabilitate pentru a cumpăra bunuri și servicii? Cel mai probabil, da; acestea vor avea și o înțelegere financiară reală.

Activele de sustenabilitate vor fi mai puțin volatile decât criptomoneda. Ele au apărut în contextul celui mai nobil scop ce poate fi asociat ființei umane: salvarea umanității.

În acest context, sustenabilitatea devine din ce în ce mai mult o componentă integrantă a bogăției, în special în domeniul managementului activelor și al investițiilor. Așadar, modul în care indivizii și corporațiile percep și măsoară bogăția se schimbă, trecând de la o perspectivă pur financiară la una holistică, care include factori de sustenabilitate cu toată încărcătura psihologica a conceptului. Iată câteva moduri în care se întâmplă acest lucru:

Investițiile. Tot mai mulți investitori iau în considerare factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în deciziile lor de investiții, recunoscând că firmele cu practici puternice de sustenabilitate pot fi pariuri mai bune pe termen lung.

Tot mai mulți investitori iau în considerare factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în deciziile lor de investiții, recunoscând că firmele cu practici puternice de sustenabilitate pot fi pariuri mai bune pe termen lung. Valoarea . Există o înțelegere tot mai mare a faptului că întreprinderile care acordă prioritate sustenabilității sunt susceptibile de a avea mai mult succes și capacitate de tip reziliența pe termen lung. Acest lucru poate duce la creșterea valorii activelor deținute de acționari și poate fi o componentă semnificativă a valorii globale a unei companii.

Există o înțelegere tot mai mare a faptului că întreprinderile care acordă prioritate sustenabilității sunt susceptibile de a avea mai mult succes și capacitate de tip reziliența pe termen lung. Acest lucru poate duce la creșterea valorii activelor deținute de acționari și poate fi o componentă semnificativă a valorii globale a unei companii. Riscul . Schimbările climatice și alte aspecte legate de durabilitate prezintă riscuri semnificative pentru multe întreprinderi; astfel companiile își pot proteja și spori valoarea.

Schimbările climatice și alte aspecte legate de durabilitate prezintă riscuri semnificative pentru multe întreprinderi; astfel companiile își pot proteja și spori valoarea. Piața. Se observă că, în ultimii ani, consumatorii aleg, din ce în ce mai mult, să se alinieze cu întreprinderile care acordă prioritate sustenabilității. Această transformare a consumului poate avea un impact asupra reputației unei companii, a valorii mărcii și a valorii generale.

Se pare că, deși poate suna paradoxal, există un consens tot mai mare asupra faptului că durabilitatea și succesul financiar nu se exclud reciproc, ci sunt, de fapt, profund interconectate. Realizarea acestui lucru duce la o schimbare de paradigmă în modul în care funcționează corporațiile și modul în care se fac investițiile, sustenabilitatea devenind o componentă critică a bogăției în secolul 21.

