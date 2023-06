Articol susținut de Innova Engineering Marți, 13 Iunie 2023, 11:00

Smile Media

0

Un volum incomensurabil de date este generat de fiecare dintre noi zilnic, iar acesta crește într-un ritm rapid, întrucât contribuim prin fiecare acțiune a noastră online, fie că trimitem un mail, ascultăm muzică, vizionăm filme pe diverse platforme, ori ne configurăm sisteme pentru case inteligente. Adaugă aici și datele generate de companii despre consumatori, pentru gestionarea proceselor de afaceri sau a resurselor umane, nemaivorbind despre produsele care funcționează pe baza transmisiei sau monitorizării de date (telefonie, dispozitive medicale, ș.a.m.d). Toate aceste trilioane de gigabiți de date trebuie găzduite, analizate și menținute în siguranță în centre dedicate.

Innova Engineering - singurul integrator în domeniul centrelor de date, din România Foto: Innova Engineering

Volumul în creștere al datelor, din care 70% sunt generate de utilizatorii individuali, solicită crearea sau extinderea centrelor de date, care au ajuns să reprezinte 1-1,5% din consumul global de energie, echivalent cu industria aviatică. Estimările arată că acest procent va ajunge la 8% până în 2030, dacă nu sunt luate măsuri în acest sens.

“Net zero” emisii în domeniul centrelor de date, asigurat de Innova Engineering

În acest context, echipa Innova Engineering, cel mai mare integrator din domeniul centrelor de date din România, este singura din țara noastră capabilă să proiecteze, să construiască, să întrețină și să opereze centre de date până la nivel Tier IV, în conformitate cu regulile „EU Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centers”, stabilite pentru gestionarea sustenabilă a consumului de energie. Cel mai înalt standard din domeniu, certificarea Tier IV reprezintă o garanție a funcționării centrului fără întrerupere în procent de 99.995% pe an, ceea ce înseamnă doar maxim 26.3 de minute de nefuncționare, anual.

Compania și-a inclus printre realizări și cele mai importante proiecte de infrastructură critică din România, portofoliul său de clienți fiind unul impresionant și acoperind aproape toate segmentele pieței: domeniul telecomunicațiilor, sistemul financiar, industrie, administrație centrală și locală. Modul în care a reușit de fiecare dată să se adapteze ritmului galopant din punct de vedere al dezvoltării, evoluției și provocărilor tehnologice din domeniul IT&C este o altă realizare remarcabilă a companiei.

Provocările așteptate pe viitor de profesioniștii de la Innova derivă din Acordul de la Paris și se referă la noile directive europene cu privire la politicile și strategiile privind protecția mediului, micșorarea amprentei de carbon și principiul DNSH (Do No Significat Harm/ Nu aduce prejudicii semnificative).

Conform principiului DNSH, din cadrul Pactului ecologic european, activitățile de cercetare și inovare nu ar trebui să sprijine sau să reprezinte inițiative care dăunează semnificativ oricăruia dintre cele șase obiective de mediu: atenuarea schimbărilor climatice, utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine, prevenirea și controlul poluării, adaptarea la schimbarea climei, tranziția către o economie circulară, protejarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor.

Echipa de înalți profesioniști ai companiei oferă soluții la preocupările clienților săi cu privire la eficiența energetică, garantarea rezilienței, redundanței și imunizare la schimbările climatice ale centrelor de date, atât în România, cât și în țările din regiunea Europa de Sud-Est. Iar, ca urmare a participării și finalizării cu succes a unor proiecte de anvergură în regiunea noastră, conducerea companiei a aprobat și demarat deschiderea sucursalelor sale în Ungaria, Grecia și Republica Moldova.

“Obiectivul nostru pentru anii care urmează este să jucăm un rol activ în atingerea țintei “net zero” emisii în domeniul centrelor de date. Și vom reuși!”, este convingerea lui Walter Cor Hagigalinis, CEO Innova Engineering.

Privind în viitor, cererea continuă față de tehnologii pentru vehicule autonome, realitatea virtuală, metaverse și nu numai vor duce la creșterea solicitărilor de centre de date cu amprentă redusă de carbon, capitol anticipat de Innova Engineering și la care este deja foarte bine pregătită.

Articol susținut de Innova Engineering