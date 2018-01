Globurile de Aur? Le merit si eu. Tu prin cate ai trecut ca sa vezi Coco, Big Little Lies si Master of none?

Tu cand te-apuci de-un serial, de-un film? Perspektiva mea se regleaza c-un trabuc, c-un single malt, c-o enervare in Obor. Uite-ma pe mine. Repet, tu, cand, dai play?O lume rupta de cantec carevasazica nu exista. Asa e familia din Coco. Iti dai seama, un “Coco” din asta, eu l-am vazut de Craciun. Cand e plin de armonii si stridente in jur. M-a rupt. Si mi-a dat lacrima, la ditamai barbatul in toata firea. Pustiul vrea sa cante intr-o familie in care e interzis cantecul. Cand o rupi insa cu asta, o rupi cu traditia, cu cheful de viata, c-o intreaga serie de fantome, chestii din astea invizibile, ce te binedispun in viata. Si, acum clenciul filmului: m-a bucurat lumea mortilor. Tu-ti dai check-in pe Facebook. Acolo, la intrare, dai check-in in lumea mortilor si esti verificat pe computer. Daca nimeni nu si-a amintit de tine, esti halit, mort de-a binelea. Acum sa fim seriosi, Coco, in ianuarie-februarie, n-o sa verse nicio lacrima de barbat. Du-te-n mall, la cinema.Categoria „cel mai bun actor într-un serial de televiziune - comedie” a fost desemnat Aziz Ansari, pentru „Master of None”. Dev este un carnat de om care taie cheful tuturor. Tampeste orice intalneste in cale cu teoriile lui privind consecintele. Clar n-ai chef sa ai la masa, in pat, in viata un tic-tac de asta. Scena de inceput iti vorbeste de tot filmul: in pat cu o tipa, omul realizeaza ca i s-a rupt prezervativul. E, sa te astepti: in pat, tine toate teoriile preadetot inteligente pe tema asta. Fata este scoasa de pe ax. El intreaba lesbiene. E ofticat ca grija de copil il tine departe de pastele lui, nemancatul! E pusa-n scena dementza gugalitului. Dev nu e mai sus la cap de toti cautarii depe google fara discernamant. Da, am vazut filmul intr-un weekend, la un allinclusive bulgaresc. M-a enervat. Dar era plin de detailistii de astia, si pe plaja, si peste tot, asa ca am inghitit serialul. Turnand in mine bere si sampanie bulgareasca, mancand peste si mere. Misto e tampeala, care e ideea filmului si fata inflexibila a lui Aziz. Si mai e ceva misto: toti detailistii astia au pretul lor, pot fi pacaliti. Filmul e de vazut pe Netflix.“Big little lies”: Nicole Kidman si Laura Dern au luat primit trofeul pentru „cea mai bună actriţă în rol principal” si pentru „cea mai bună actriţă în rol secundar”. Alexander Skarsgard, pentru „actor în rol secundar”. Acum secretul meu: imi place de nu mai pot de Kidman. Si muream s-o revad pe Dern, din “Suflet salbatic”. De aia mi-am bagat in vena serialul intr-o duminica, dupa ce am fost furat in piata la Obor. Mi-a cazut o suta de lei pe jos, un umflat mi-a luat-o si a tulit-o. Serialul? merge binisor pe trancaneala fara limite a mamelor. Trancanesc, trancanesc, dar toate sunt responsabile si ascund secrete. Ratata si gagicile de succes. Oaia neagra si turma de mame dedicate, “fucking brilliant”-e, “sympathetic”-e, dar cu un gol urias in viata lor. E pe HBO-GO.„The Handmaid's Tale” a primit Globul de Aur pentru „cel mai bun serial - dramă”. Elisabeth Moss recompensa la categoria, „cea mai bună actriţă într-un serial - dramă”. Este cel mai elaborat dintre filme. Se vede mana lui Margaret Atwood. Te inspaimanta! Sa fii uter in fabrica de facut copii. Intr-o tiranie. Citeste aici c-am spus ca-i unul din serialele misto ale anului. „The Handmaid's Tale” am vazut umbland pe la proteste. Recunosc, bagam mai mult serial, decat protest. Dar cum veneam dela protest, ma pastram cu caciula si-n fata computerului, de frig. Distopie in film, lasi distopia-n viata ta? Nu, iti pui caciula. Frig mereu, bre. E pe HBO-GO.Du-te sa vezi, oriunde ai fi Guillermo Del Toro si „The Shape of Water”. Sunt fanteziile lui Del Toro care merita un dus scotian de imagini, gesturi, creature. Del Toro a luat premiul pentru „cel mai bun regizor”. O fata muta si-o sclipire de sentiment pentru o creatura prinsa si pusa la pastrare de serviciile secrete. Conspiratie, nu? E fantezie si acolo e permis. Mutenia fetei, mutenia apei, pleosc-ul creaturii. O triada ce te ia cu fiori. Am dat pronostic anul trecut. E unul din filmele anului. E film vazut. Cu un whisky Aberlour si trabuc. Poate, n-ai chef. Infige-te in Ewan McGregor care e misto in „Fargo”. E o lume mica-mica plina de mizerii. E o lume cat garsoniera ta. Si ea se umple de pacate, de care nu stii cum sa scapi. Si-atunci incepi sa practici disperarea. Nu-i buna prietena disperarea. E buna doar sa te bage in alte si alte incurcaturi. Vazut pe tren. Mergeam spre Turnu Severin. Sa-mi revendic niste paduri. Vai de mine, ce-am patit!A câştigat la categoriile „cel mai bun film - dramă”. Dar abia vreau s-o revad pe „cea mai bună actriţă în rol principal”: Frances McDormand. E genul ala de actrita de filme de idee, cu prestatii delicioase. Mai mult despre premiile Globurile de Aur. Iar te-ntreb: tu, cum ai mestecat filmele astea?