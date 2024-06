FILM Vineri, 14 Iunie 2024, 11:04

Un nou serial original al Netflix face furori pe platforma de streaming, reușind să intre în clasamentul celor mai vizionate serii din istoria companiei americane: „Baby Reindeer” sau „Micuțul meu ren”, cum l-a tradus Netflix în română.

Succesul serialului a fost atât de fulminant încât a atras atenția nu doar site-urilor specializate pe cinema și streaming, ci și a unor agenții de presă precum Forbes, care anunța pe 11 iunie, la exact două luni de la premiera Baby Reindeer pe Netflix, că seria limitată creată de scriitorul, comediantul și actorul scoțian Richard Gadd a intrat în top 10 cele mai vizionate seriale în limba engleză din istoria Netflix.

Potrivit datelor publicate de Netflix, Micuțul meu ren a fost văzut deja de 84,5 milioane de ori de abonații săi, suficienți pentru a prinde a zecea poziție în clasament, în spatele celui de-al doilea sezon al Bridgerton, văzut de 93,8 milioane de ori.

Netflix contabilizează în acest clasament numărul total de vizionări, precum și cel al orelor de vizionare, înregistrate de serialele sale în primele 91 de zile de la lansarea lor, un indicator pe care îl consideră cel mai relevant pentru măsurarea popularității lor.

Ca atare, revista Variety notează că Baby Reindeer poate să urce și mai mult în topul celor mai vizionate seriale produse vreodată de Netflix, având în vedere că numărul său de vizionări va continua să fie contabilizat până pe 11 iulie, când se împlinesc 91 de zile de la lansarea sa.

Despre ce este „Baby Reindeer” (Micuțul meu ren), cel mai recent serial-fenomen al Netflix

Baby Reindeer se bazează pe propria experiență a lui Gadd cu un caz de hărțuire despre care afirmă că i-a bulversat viața. El se joacă pe sine în serial, însă numele său este schimbat în Donny Dunn, acesta fiind urmărit și hărțuit de o femeie mai în vârstă, Martha Scott (jucată de actrița britanică Jessica Gunning), după ce i-a oferit o ceașcă de ceai la barul la care lucrează.

Într-un interviu acordat luna trecută Gadd a declarat că nu o învinuiește pe femeia care l-a hărțuit și că crede că ea este o victimă a lipsei de ajutor din partea sistemului public din Marea Britanie pentru persoanele cu probleme.

„Nu am văzut-o niciodată drept o persoană rea. Am văzut pe cineva care a fost pierdut de sistem, serios”, a explicat actorul. „Am văzut pe cineva care avea nevoie de ajutor și nu îl primea. La sfârșitul zilei ea este doar o persoană care suferă mult”, a adăugat el.

Însă femeia care afirmă că a inspirat personajul și-a dezvăluit identitatea reală la câteva zile după acest interviu, acuzând că fanii serialului au hărțuit-o și amenințat-o cu moartea, în pofida măsurilor luate de Gadd și producătorii Netflix pentru a nu arăta cine este ea. Femeia spune de asemenea că nu l-a hărțuit niciodată pe Gadd și că serialul este o pură ficțiune.

Săptămâna trecută ea a anunțat că va da în judecată Netflix, cerând despăgubiri de cel puțin 170 de milioane de dolari. Ca atare, la fel ca alte seriale din istoria Netflix, Baby Reindeer nu este lipsit de controverse.

Care sunt cele mai vizionate seriale din istoria Netflix

Datele oficiale publicate de Netflix arată că Wednesday, primul său serial original filmat în România, este cel mai vizionat din istoria sa, raportat la numărul total de vizionări. E cu atât mai dezamăgitor că regizorul Tim Burton și Netflix au decis să mute producția pentru sezonul doi în Irlanda.

Wednesday are peste 100 de milioane de vizionări în plus față de a doua poziție din clasament, ocupată de al patrulea sezon al serialului Stranger Things. La capitolul ore totale de vizionare Stranger Things este în față datorită faptului că al patrulea său sezon a avut cu un episod în plus față de Wednesday și episoadele au fost în general mai lungi de o oră.

Top 3 este completat de DAHMER: The Jeffrey Dahmer Story (115,6 milioane de vizionări), serialul despre criminalul în serie omonim care a făcut furori după lansarea sa în septembrie 2022 și a generat controverse în Statele Unite.

Pe locul 4 vine primul sezon al Bridgerton (113,3 milioane de vizionări), un alt serial care a urcat rapid în clasamentul de audiență după premiera sa în decembrie 2020.

A cincea poziție este ocupată de un alt serial original lansat de Netflix lansat în 2020 și care nu are nevoie de prea multe prezentări: seria limitată The Queen's Gambit, cea care a făcut din Anya Taylor-Joy una dintre cele mai căutate actrițe de la Hollywood. Ea este actrița principală din noul film Mad Max și a jucat și în Dune: Part Two al regizorului canadian Denis Villeneuve, pentru a menționa doar două dintre rolurile sale recente.

Restul clasamentului top 10 al celor mai vizionate seriale în limba engleză din istoria Netflix arată în felul următor:

„Squid Game” rămâne cel mai popular serial din istoria Netflix

Cu 265,2 milioane de vizionări, primul sezon al Squid Game (Jocul calamarului) rămâne însă cel mai popular serial din istoria Netflix, dacă e să ne uităm și în clasamentul seriilor în altă limbă decât cea engleză.

Netflix a confirmat oficial în ianuarie că al doilea sezon al Squid Game va fi lansat în 2024, însă deocamdată nu a anunțat exact când. Vestea din ianuarie a venit la doi ani după ce Netflix a anunțat că va comanda și un al doilea sezon pentru Squid Game, deși acesta a fost gândit ca o serie limitată cu un final închis. Însă succesul fără precedent de care s-a bucurat i-a convins, evident, pe șefii Netflix că ar merita să plătească și pentru o continuare.

În rest, clasamentul e dominat de serialul spaniol La casa de papel (Fabrica de bani sau Money Heist, în engleză), unul dintre primele seriale-fenomen ale Netflix și unul dintre cele care au introdus în limba engleză termenul de „bingewatching”.

All of Us Are Dead, un serial care a trezit amintiri dureroase în Coreea de Sud, ocupă poziția 9 în clasament, în spatele primului sezon al Berlin, serialul spin-off La casa de papel lansat de Netflix la finele anului trecut.

