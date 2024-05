FILM Marți, 28 Mai 2024, 16:11

Legendarul actor american Richard Dreyfuss a devenit ținta criticilor pe rețelele de socializare după ce a făcut comentarii considerate sexiste și homofobe la o redifuzare după aproape jumătate de secol a unuia dintre filmele sale, relatează The Wrap și The Guardian.

Actorul Richard Dreyfuss Foto: Joseph Martinez / PictureLux / Profimedia Images

Controversele au apărut după ce Dreyfuss a participat sâmbătă la o redifuzare a filmului său Jaws din 1975 pentru ceea ce cinematograful Cabot din localitatea Beverly, o suburbie a orașului Boston, a prezentat drept „O seară cu Richard Dreyfuss”.

Însă o parte a celor care au participat la eveniment au acuzat pe rețelele de socializare că actorul acum în vârstă de 76 de ani a folosit evenimentul pentru a-și împărtăși opiniile jignitoare despre femei și comunitatea LGBT.

Unul dintre participanți a scris pe „X”, fosta rețea de socializare Twitter că Dreyfuss a menționat-o în timpul cuvântării sale pe Barbara Streissand, despre care ar fi spus că este „genială”, dar că nu obișnuia să îi asculte părerile „deoarece femeile nu ar trebui să aibă o astfel de putere”.

Același participant a spus de asemenea că Dreyfuss și-a împărtășit părerea despre mișcarea #MeToo, deși nu a oferit detalii despre ce ar fi spus actorul.

Site-ul specializat pe cinema Deadline citează un alt participant la eveniment care afirmă că Dreyfuss a zis că „nu ar trebui să asculți de ceva un copil de 10 ani care spune că vrea să fie băiețel în loc de fetiță”. Ziarul local The Boston Globe notează la rândul său că actorul a declarat că părinții care permit acest lucru greșesc și că „acei copii și-ar putea schimba părerea într-o bună zi”.

Richard Dreyfuss, acuzat de „transfobie”

Numeroși utilizatori ai rețelelor de socializare au considerat că aceste comentarii ale sale sunt jignitoare față de comunitatea persoanelor transgender, mai ales că el a urcat întâi pe scenă îmbrăcat într-o rochie în care a făcut mai multe gesturi comice, înainte de a se schimba într-o cămașă și sacou.

„A început evenimentul prin a batjocori persoanele trans și apoi s-a aplecat și mai mult în bigotismul său pe măsură ce interviul a progresat”, notează un comentariu făcut pe Reddit.

Unul dintre participanți a scris pe pagina de Facebook a sălii de cinema că a plecat în timpul evenimentului „alături de sute alții din cauza tiradei rasiste, homofobe și misogine [a lui Dreyfuss]”, în timp ce un altul a spus că a părăsit sala din cauza „bigotismului îngust la minte” al acestuia „privind femeile” și „alegerea” genului.

„A fost dezgustător. Cum a putut Cabot să nu verifice în prealabil mai bine reprezentația sa. Aparent (am aflat prea târziu), el are o reputație de a împroșca cu astfel de porcării rasiste, homofobe, misogine”, a spus un altul.

Sala de cinema și-a cerut scuze după evenimentul cu legendarul actor

Însă o înregistrare video separată filmată la sfârșitul evenimentului arată că numeroși membri ai publicului au rămas și că și-au exprimat aprecierea pentru actor, acesta fiind pe larg aplaudat când a avertizat împotriva renunțării la gândirea critică.

„Regretăm că un eveniment care a fost menit să fie o conversație care să celebreze un film emblematic a devenit în schimb o platformă pentru opinii politice. Ne asumăm responsabilitatea deplină pentru această scăpare”, au transmis reprezentanții sălii de cinema într-un comunicat remis după ce criticile s-au înmulțit, adăugând că sunt la curent cu faptul că situația le-a provocat „un disconfort multora dintre participanți”.

Numeroși internauți au amintit acum de un interviu acordat de Dreyfuss anul trecut televiziunii PBS, în care acesta a declarat că noile reguli de diversitate stabilite în 2020 pentru decernarea Premiilor Oscar îl fac să vrea „să vomite”. El a apărat totodată folosirea în trecut a practicii „blackface”, prin care actorilor albi le erau pictate fețele cu negru pentru a juca personaje de culoare.

O mare parte a Hollywood-ului și segmente ale opiniei publice americane consideră în prezent că practica a fost una rasistă, care i-a privat pe actorii de culoare de roluri și a ridiculizat comunitatea afro-americană în condițiile în care „blackface” era folosită de regulă în producții de comedie.

Richard Dreyfuss își justifică pozițiile prin licența artistică

„Este o artă. Nimeni nu ar trebui să îmi spună mie ca artist că trebuie să cedez celei mai actuale idei despre ceea ce este moralitatea”, a declarat el în interviul acordat în mai 2023.

„Ce riscăm? Riscăm cu adevărat să rănim sentimentele oamenilor? Nu poți legifera asta. Trebuie să lași viața să fie viață. Îmi pare rău, nu cred că există o minoritate sau majoritate în țara asta căreia îi place să fie cocoloșită în felul acesta”, a adăugat el.

Cu o carieră începută în 1967 ca asistent de scenă, Richard Dreyfuss este unul dintre cei mai longevivi actori de la Hollywood încă în activitate, chiar dacă în ultimii ani el a jucat mai degrabă în roluri minore comparativ cu zilele sale de glorie.

În 1977 el a devenit cel mai tânăr actor care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru interpretarea sa din filmul The Goodbye Girl. El a fost nominalizat la aceeași categorie aproape două decenii mai târziu pentru pelicula Mr. Holland's Opus și de-a lungul carierei sale a fost premiat cu un Premiu BAFTA și un Premiu Globul de Aur.

Printre filmele sale de reper se numără American Graffiti (1973), Close Encounters of the Third Kind (1977), The Competition (1980), Stand by Me (1986), Down and Out in Beverly Hills (1986), Stakeout (1987), Nuts (1987), Always (1989), What About Bob? (1991) și The American President (1995).

