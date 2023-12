FILM Marți, 19 Decembrie 2023, 00:31

Actorul american Jonathan Majors, cunoscut din rolurile din universul Marvel și Creed III, a fost găsit vinovat luni de un juriu din New York, sub acuzația că și-a agresat și hărțuit fosta iubită, relatează Reuters. La scurt timp după verdict, un purtător de cuvânt al Walt Disney, care deține Marvel Entertainment , a declarat că studioul l-a retras pe actor din proiectele viitoare.

Jonathan Majors Foto: Seth Wenig / AP / Profimedia

Majors a interpretat un răufăcător cunoscut sub numele de Kang Cuceritorul în filmul „Ant-Man” din acest an și era programat să joace rolul principal în filmul „Avengers: The Kang Dynasty” care urma să fie lansat în 2026

Acuzațiile de agresiune și hărțuire i-au oprit ascensiunea rapidă a actorului Jonathan Majors, cunoscut pentru rolurile dintre Lovecraft Country, Creed III și Ant-Man and the Wasp: Quantumania, după ce a atacat-o pe coregrafa britanică Grace Jabbari în martie.

Ea a spus instanței că a avut un deget fracturat, vânătăi, o tăietură în spatele urechii și dureri „îngrozitoare” după altercația cu Majors.

Majors riscă acum până la un an de închisoare, potrivit BBC.

Sentința va fi anunțată pe 6 februarie.

Procuratura Districtului Manhattan a salutat verdictul într-o declarație, spunând că dovezile arată un „ciclu de abuz psihologic și emoțional și tipare de constrângere care se intensifică” din partea Majors.

Majors a depus propria plângere împotriva lui Jabbari, dar Procuratura Districtului Manhattan a închis ulterior cazul.