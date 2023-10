FILM Sâmbătă, 14 Octombrie 2023, 11:00

HotNews.ro

0

Actorul britanic și dublu laureat al premiului Oscar Michael Caine a declarat că se va retrage din actorie, la vârsta de 90 de ani, după lansarea ultimului său film, informează Reuters.

Actorul Michael Caine la premiera filmului The Great Escaper Foto: Vianney Le Caer / AP / Profimedia

„Tot spun că mă voi retrage. Ei bine, acum o fac", a declarat Caine pentru postul de radio BBC într-un interviu difuzat sâmbătă.

„M-am gândit că am avut un film în care am jucat rolul principal și am avut recenzii incredibile... Ce voi face care să întreacă asta?".

Caine joacă în filmul „The Great Escaper" alături de Glenda Jackson, care a murit în iunie, la scurt timp după ce și-a încheiat rolul din film.

Pelicula se bazează pe povestea adevărată a unui veteran din Al Doilea Război Mondial care evadează dintr-un azil de bătrâni pentru a participa la festivitățile de aniversare a Zilei Z în Franța.

Caine a câștigat premiul Oscar pentru filmul „Hannah and Her Sisters" din 1986 și „The Cider House Rules" în 1999, ambele pentru cel mai bun actor în rol secundar.

De asemenea, a jucat în filme precum „Alfie", „Get Carter" și „Educating Rita".