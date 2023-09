Articol susținut de Astra Film Festival Joi, 21 Septembrie 2023, 17:22

HotNews.ro

0

Piața Mare din Sibiu devine toamna aceasta punctul zero al cinematografiei viitorului, prin intermediul celor două cinemauri tip dome și a unei instalații imersive Infinity Mirror Room, care vor fi instalate în centrul orașului în timpul ediției aniversare Astra Film Festival (15-22 octombrie), eveniment cultural care împlinește 30 de ani. Programul special AFF New Media este dedicat publicului de toate vârstele care își dorește să trăiască experiența spectaculoasă a cinematografiei digitale - care folosește tehnici precum Concept Art, Augmented Reality. Sunt așteptați spectatori din toată țara, pentru că doar la Sibiu se poate experimenta o incursiune itinerantă de excepție, de la cinemaul clasic de non-ficțiune până la cel imersiv, neconvențional, care folosește cele mai noi tehnologii creative, de la vizionări în sălile de cinema clasice, la proiecțiile cross-media 360 de grade.

Astra Film Festival 2023 Foto: Astra Film Festival

Pornit în urmă cu șapte ani, ca unic program de acest fel în România, Astra Film New Media include în 2023 și o instalație imersivă Infinity Mirror Room. Prin îmbinarea artei cu tehnologia, privitorul are parte de o experiență unică, devenind parte a lumii artistice pe care este invitat să o observe.

„În fiecare an ne simțim provocați să oferim ceva nou publicului nostru. Iar programul Astra Film New Media este este extrem de ofertant și oferă noi perspective spectaculoase de a consuma filmul documentar. Ne bucură mult faptul că generația tânără e tot mai aproape de festivalul nostru și de aceea căutăm mereu să vorbim pe limba ei, care este limbajul viitorului”, declară Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Proiecțiile imersive prezentate la Astra Film Festival mută focusul de la producția în sine la experiența publicului. Filmele proiectate în noile spații cinematografice, care se văd ca niște OZN-uri coborâte printre cochetele clădiri vechi ale Sibiului, folosesc tehnologii avansate, ce îmbină realitatea virtuală, hologramele, efectele sonore și vizuale, inteligența artificială și proiecțiile digitale, dând spectatorului impresia că face parte din acțiune.

Din microcosmos în microcosmos, de la suprematism la universul The Dark Side of the Moon în format imersiv

Subiectele abordate sunt de mare interes. Este vorba, pe de o parte, despre filmele selectate în cadrul programului educativ Astra Film Junior, care îi poartă pe copiii și pe adolescenții din ciclurile primar, gimnazial și liceal în aventuri spectaculoase de explorare deopotrivă a universului stelar și a celui interior, cum se întâmplă într-o producție suedeză realizată în 2023, în care spectatorii sunt chemați să descopere chimia și secretele vieții.

Pe de altă parte, spectatorilor de toate vârstele, care pot veni la film cu familia, le sunt propuse călătorii în lumea subacvatică, ca să asculte sunetul neștiut al oceanului, sunt chemați să asiste la „narațiuni ale astronomiei culturale”, li se face cunoștință cu neuropeisajul urban sau cu o insulă interioară, o lume care s-a născut pe baza unei piese muzicale, ori li se prezintă un curent cultural mai puțin cunoscut de publicul larg, suprematismul, lansat în urmă cu o sută de ani. O invitație aparte este cea făcută de un artist fractalist vizionar: o călătorie abstractă prin muzică, spațiu-timp și matematică.

Iar una din cele mai așteptate proiecții este transpunerea în format imersiv, prin muzică și imagini, a albumului iconic al trupei Pink Floyd,The Dark Side Of The Moon, lansat inițial în urmă cu 50 de ani. Cu ajutorul tehnologiei, spectacolul combină priveliști uluitoare ale sistemului solar și nu numai, redate în 42 de minute în sunet surround.

Lista completă a filmelor care vor putea fi vizionate full-dome 360 poate fi consultată aici: https://www.astrafilm.ro/ro/2023/program-complet/full-dome-2023

Despre Astra Film Festival

Astra Film Festival Sibiu, lansat în 1993 ca proiect inovator, este unul dintre cele mai importante festivaluri de film de non-ficțiune din Europa. Aflat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, festivalul este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, având ca partener strategic Ministerul Culturii, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Centrului Național al Cinematografiei, al Institutului Cultural Român, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.

Partener strategic: Ministerul Culturii

Sponsori: HBO Go, Cinelab, Materom Autohaus, Luthelo, CineGOLD, Promenada Mall, DPD România, Kulinarium, Sonne, Ordinul Arhitecților din România - Fliliala Teritorială Sibiu-Vâlcea

Partener de monitorizare: MediaTrust

Parteneri media: Europa FM, TV5 Monde, News.ro, G4media, Hotnews, Spotmedia, PressHub, Turnul Sfatului, Sibiu 100%, Tribuna, Mesagerul de Sibiu, Ora de Sibiu, Sibiu independent, Sibiul azi, Hermannstädter Zeitung, Nine O`Clock, Scena9, Cinemagia, Cineuropa, Film New Europe, Observator cultural, Timpul, AaRC, MovieNews, Cinefan, Cinefilia, Liternet, Capital Cultural, Revista Transilvania, Filmtett.

Partener de comunicare: PiArt Vision

Articol susținut de Astra Film Festival