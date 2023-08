FILM Joi, 24 August 2023, 12:21

Drama „The Teachers' Lounge”, regizată de Ilker Catak, este propunerea Germaniei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” la gala premiilor Oscar din 2024, informează DPA și Agerpres.

Secventa din filmul „The Teachers' Lounge” Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images

Asociaţia German Films, care promovează cinematografia germană pe plan mondial, a făcut acest anunţ miercuri, la Munchen, în urma deliberărilor unui juriu alcătuit din experţi independenţi.

„Optând pentru The Teachers Lounge, juriul a nominalizat un film cu un subiect de mare actualitate şi universal, căruia nu îi poţi rezista”, au transmis membrii juriului german.

Pelicula prezintă povestea unei tinere profesoare idealiste dintr-o şcoală generală, Carla Nowak, şi frământările care apar după ce unul dintre elevii ei este bănuit de comiterea unui furt.

The Teachers' Lounge a depăşit în punctajul final alte câteva filme germane importante, inclusiv Anselm, regizat de Wim Wenders.

Gala Premiilor Oscar, în aer din cauza grevei de la Hollywood

Decizia privind nominalizările la categoria „cel mai bun lungmetraj străin” îi aparţine Academiei de film americane (AMPAS), organizatoarea galei de decernare a premiilor Oscar. Reprezentanţii săi vor viziona toate filmele străine care îi vor fi propuse în această perioadă şi vor reduce această listă la 10 pelicule nominalizate, ale căror titluri vor fi dezvăluite la începutul anului viitor.

În 2023, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional a fost câştigat de producţia germană All Quiet on the Western Front („Nimic nou pe frontul de Vest”), o nouă ecranizare a romanului omonim al scriitorului german Erich Maria Remarque.

Organizarea Galei Oscar de anul viitor este deocamdată în aer din cauza grevei scenariștilor și actorilor de la Hollywood, părțile implicate sperând însă că se va putea ajunge la un acord până în luna ianuarie, când sunt anunțate de regulă nominalizările pentru marile premii.

Aproximativ 160.000 de actori de la Hollywood au intrat în grevă la jumătatea lunii iulie, paralizând producția cinematografică în Statele Unite.

Gala Premiilor Emmy, supranumite „Oscarurile televiziunii”, a fost deja amânată până în 2024 din cauza grevei, după ce trebuia să aibă loc toamna aceasta.