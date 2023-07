FILM Duminică, 16 Iulie 2023, 22:30

0

Cel de-al șaptelea film „Misiune: Imposibilă”, în care Tom Cruise se luptă cu o inteligență artificială scăpată de sub control, a ajuns pe primul loc în box office-ul nord-american, potrivit estimărilor provizorii făcute duminică de firma specializată Exhibitor Relations, citează AFP.

Tom Cruise in „Mission: Impossible - Dead Reckoning” Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images

Opera Paramount a obținut încasări de 52,6 milioane de dolari în primul weekend de la lansare.

La aproximativ 27 de ani de la primul film, „Mission: Impossible Dead Reckoning” a fost filmat în toată lumea și este planificat în două părți. Fanii cascadoriilor vor fi încântați.

Pe locul al doilea, „Sound of Freedom”, un thriller lăudat de cercurile conservatoare americane, care spune povestea luptei unui agent demisionar împotriva traficului sexual de copii în Columbia, a obținut încasări de 27 de milioane de dolari.

Criticii acuză filmul că se face ecoul teoriilor conspiraționiste lansate de organizația QAnon, care denunță o presupusă cabală internațională pedocriminală.

În timp ce studioul din spatele filmului, Angel Studios, a insistat că urmează firul adevărului, actorul principal, Jim Caviezel, și agentul care a inspirat povestea filmului, Tim Ballard, au relatat o parte din aceste teorii.

Cel mai recent episod din saga horror „Insidious: The Red Door”, în care un tată și un fiu se luptă cu demonii, a coborât de pe primul pe locul întâi pe locul al treilea, cu încasări de 13 milioane de dolari.

Mai mult decât blockbusterul „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, care a încasat doar 12 milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare și se află acum pe locul patru.

Lungmetrajul de animație „Elementary”, o poveste fantastică a studioului Pixar (Disney) având ca fundal imigrația, închide topul 5 cu 8,7 milioane de euro.

Iată restul topului 10:

6 - „Spider-Man: Across the Spider-Verse” (6 milioane de dolari)

7 - „Transformers: Rise of the Beasts” (3,4 milioane de dolari)

8 - „Le Challenge” (3,3 milioane de dolari)

9 - „Joy Ride” (2,6 milioane de dolari)

10 - „The Little Mermaid” (2,4 milioane de dolari)