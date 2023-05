FILM Luni, 08 Mai 2023, 10:32

Actorul chilian Pedro Pascal a fost marele câştigător la MTV Movie & TV Awards 2023, luând acasă trei premii pentru prestaţia sa din seria „The Last of Us". Ceremonia de decernare a premiilor nu a fost transmisă în direct pe fondul grevei scenariștilor.

Actorul Pedro Pascal a câștigat trei trofee la MTV Movie and TV Awards 2023 Foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Sunt un copil al MTV, această recunoaştere înseamnă foarte mult pentru mine. Este o onoare (...) toţi tinerii sunt eroii mei şi nu aş fi aici fără voi”, a declarat actorul după ce a primit primul trofeu de aur în formă de găleată de popcorn la categoria cel mai bun erou, relatează EFE.

Graţie serialului „The Last of Us”, bazat pe jocul video cu acelaşi nume, Pascal a mai primit premiul pentru cel mai bun serial şi cel mai bun duo, pentru perechea pe care a interpretat-o în drama HBO Max cu Bella Ramsey.

Premiile de film şi televiziune ale MTV sunt foarte lejere. Pentru filmele de pe marele şi micul ecran, ele recunosc categorii precum cel mai bun sărut sau cea mai bună bătaie şi, în plus, una dintre particularităţile lor este că nu fac distincţie între bărbaţi şi femei la secţiunile de actorie.

Filmul de groază „Scream VI" a fost încoronat drept cel mai bun film, iar confruntarea dintre personajele sale Gale Weathers, interpretată de Courteney Cox, şi ucigaşul mascat Ghostface a reuşit să câştige la categoria „cea mai bună luptă".

Tom Cruise a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare într-un film pentru „Top Gun: Maverick", în timp ce prestaţia Jennei Ortega în „Wednesday" i-a adus floricele de aur pentru cea mai bună interpretare într-un serial de televiziune.

Premiul pentru cea mai înfricoşătoare interpretare i-a revenit actriţei Jennifer Coolidge pentru rolul din serialul „The White Lotus", Adam Sandler a luat premiul pentru cea mai bună interpretare de comedie în "„Murder Mystery 2", iar Elizabeth Olsen a fost încoronată drept „cea mai bună răufăcătoare” pentru rolul din „Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Alte distincţii la MTV Movie & TV Awards au inclus cel mai bun documentar, titlu câştigat de „Selena Gomez: My Mind & Me", şi cel mai bun sărut, realizat de Madison Bailey şi Rudy Pankow în "Outer Banks".

În domeniul muzical, piesa „Carolina” a lui Taylor Swift a câştigat trofeul pentru cel mai bun cântec, iar cel mai bun moment muzical i-a revenit Sofiei Carson şi melodiei „Come Back Home” din filmul „Purple Hearts”.

Ceremonia nu a fost transmisă în direct

Deşi ceremonia era programată să fie transmisă în direct duminică, televiziunea a fost nevoită să anuleze covorul roşu şi evenimentul în direct după ce mai mulţi participanţi au anunţat că se retrag de la gală în semn de susţinere a grevei în curs de desfăşurare a scenariştilor de la Writers Guild of America (WGA, sindicatul scenariştilor). Şi participarea presei la eveniment a fost anulată. Actriţa americană Drew Barrymore trebuia să fie gazda emisiunii, dar s-a retras în semn de solidaritate cu greviştii. Cu toate acestea, ea a declarat că va reveni la eveniment în 2024.

MTV a difuzat, în schimb, o emisiune specială preînregistrată, iar câştigătorii categoriilor şi-au trimis mulţumirile prin intermediul unor înregistrări video.

Mulţi dintre ei au adus un omagiu scenariştilor de la Hollywood aflaţi în grevă, în timpul unei ceremonii preînregistrate, relatează PA Media/dpa.

Vedeta din "White Lotus", Jennifer Coolidge, s-a declarat alături de grevişti atunci când a acceptat premiul, afirmând că aceştia "luptă pentru drepturile artiştilor de pretutindeni".

Joseph Quinn a adus, de asemenea, un omagiu scenariştilor aflaţi în grevă, în timp ce a acceptat premiul pentru performanţa sa excepţională. Actorul britanic a fost premiat pentru rolul lui Eddie Munson din serialul de succes Stranger Things de la Netflix.

„Nu cred că oamenii ar putea să se conecteze cu un personaj precum Eddie sau cu alţii din universul Stranger Things dacă nu ar fi vorba de o scriere perspicace, inteligentă şi de calitate”, a spus el.

„A fi scenarist este o meserie grea. Merită respect. Dacă ne respectăm unii pe alţii, putem crea un mediu mai blând, mai incluziv şi mai cooperant pentru toată lumea... ar fi frumos”.(Agerpres)