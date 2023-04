FILM Miercuri, 26 Aprilie 2023, 00:30

„Oameni de treabă”, regizat de Paul Negoescu şi produs de Anamaria Antoci, Ana Voicu, Paul Negoescu, Poli Angelova, și-a adjudecat marți la a 17-a ediţie a Premiilor Gopo, nu mai puțin de 6 premii, printre care cel mai bun lungmetraj, cea mai bună regie și cel mai bun actor în rol principal.

premiile Gopo 2023 Foto: Agerpres

Care a fost atmosfera la Premiile Gopo 2023

Tudor Giurgiu a prezentat premiul pentru întreaga carieră unei actriţe despre care americanii ar spune că „nu o poţi încadra”. Ioana Crăciunescu este „actriţă, poetă, regizoare, gospodină, un bun băutor, un bun apreciator al vieţii, a vrut să facă regie dar a ajuns la actorie. În facultate fugea la clasa de regie, iar pasiunea pentru creaţie a urmărit-o. Pe vremuri, în televiziune, a lucrat cu marele Bocănţ. Pentru mine, rolul rol este al Anei din „La capătul liniei” de Dinu Tănase. A fost premiată pentru acest film opt ani mai târziu, în Franţa. În „Ediţie specială” de Mircea Daneliuc, doamna pe care o amintim are câteva cadre de excepţie. A restaurat case, a pierdut multe, dar Ioana e o luptătoare, a publicat versuri, recent a jucat în regia lui Cristi Puiu, la Silviu Purcărete. A fost o încăpăţânată”.

„Eu ca şi alţii sunt o continuă debutantă. Acest omuleţ am să-l pun pe noptieră şi mâine dimineaţă se va trezi în mine cu o floare în mână. Vi-o dăruiesc!”, a spus actriţa.

Premiul pentru regie a fost acordat de Ilinca Goia lui Paul Negoescu pentru „Oameni de treabă”.

Ion Popescu Gopo a fost „unul dintre cei mai importanţi regizori şi animatori. Operele sale sunt celebre pentru originalitatea lor. Gopo a creat filme care au rămas vii care au inspirat generaţii întregi de artişti”. „Pentru mine, copilul de atunci, Gopo a fost un partener de joacă, pentru că era generos, bun”, a spus Medeea Marinescu despre marele cineast. „Gopo a fost un vizionar, un maestru al animaţiei şi un mare regizor”.

Violonistul Alexander Bălănescu a punctat un moment muzical inspirat de animaţiile lui Gopo.

Premiul Gopo pentru Cea mai bună actriţă în rol principal, prezentat de actorii Gabriela Popescu şi Vasile Muraru, a fost câştigat de Andreea Grămoşteanu pentru rolul Alina Moga din filmul „#dogpoopgirl”. „Sunt pentru prima oară pe scena Teatrului Naţional. Mulţumesc celor care m-au votat. Mulţumesc lui Andrei Huţuleac şi întregii echipe, familiei”, a spus Andreea Grămoşteanu.

Marina Constantinescu a fost cea care i-a făcut o laudatio lui Mircea Andreescu, premiat pentru întreaga activitate. Actorul Mircea Andreescu a ascultat cu lacrimi în ochi. „A absolvit într-o serie de excepţie, cu Valeria Seciu, Rodica Mandache, Ovidiu Iuliu Moldovan. În anii 90 termina un film cu Danelicu, repeta la Odeon, făcea navetă între Bucureşti şi Braşov. Admiram această călătorie, pentru că această meserie înseamnă o aventură asumată. L-am admirat în fillmele de Dan Chişu, Dan Piţa, cu Porumboiu. Acest actor, un fel de Jean Gabin morocănos, primeşte din partea breslei o reverenţă pe care o merită arta şi măiestria, curajul şi tinereţea cu care a plecat pe toate drumurile personajelor sale”.

„Sunt foarte emoţionat pentru că nu mă aşteptam la atâtea vorbe frumoase. Am dus o viaţă grea. E grea profesia asta dar şi plină de satisfacţii”, a spus Mircea Andreescu pe scena de la gala Gopo. „Mă uitam ce greu e de suportat imaginile celor care s-au dus, să nu mai recunosc monteuri sau alţi colaboratori. Vă spun că am avut o seară grea şi păcat că lipsesc nişte oameni cu care am lucrat cu mare succes: Dan Piţa, Mircea Daneliuc...”, a spus actorul. „Important este că arta ne salvează şi premiile rezistă”, a fost concluzia Marinei Constantinescu.

Personalităţile din industrie care au decedat în ultimul an au fost amintite într-un moment marcat în cadrul galei printr-o doină de jale cântată de Sofia Vicoveanca.

Regizoarea filmului „Imaculat” Monica Stan, câştigătoare pentru Cel mai bun film de debut, a mulţumit echipei şi familiei.

Scenariul scris de Radu Romaniuc şi Oana Tudor pentru „Oameni de treabă” a câştigat statueta Gopo.

Câştigătoare a trei premii Gopo, Doina Levintza a fost cea care a fost rugată să acorde premiul pentru Cele mai bune costume: Ioana Covalcic, pentru „Metronom”.

Monteurii de film Melania Oproiu, Nita Chivulescu şi Mircea Ciocâltei au fost aplaudaţi îndelung de colegii cineaşti pentru contribuţia semnificativă la realizarea unora dintre cele mai importante producţii de film ale României.

Ofelia Popii a câştigat trofeul Gopo pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar cu rolul Nicoleta în filmul „Om Câine / Man and Dog”.

La categoria masculină, statueta Gopo a fost câştigată de Vasile Muraru pentru rolul Primarul Costică din filmul „Oameni de treabă/ Men of Deeds” în regia lui Paul Negoescu.

Ca să ne amintim de Nae Caranfil şi filmul său „E pericoloso sporgersi” (1993), care va fi relansat în copie restaurată anul acesta, melodia „Hai să emigrăm în America” a fost cântată de formaţia rock Omul cu şobolani.

Un moment amuzant al galei, un film „cu puternic impact emoţional” al unui cinefil, Liviu Ragnea (interpretat de Ionuţ Rusu), care a prezentat o reţetă comentând filmele nominalizate. „Americanii fac filme cu multivers, noi cu sarmale”, a concluzionat Ragnea în aplauzele sălii.

Un premiu dedicat luptei împotriva violenței domestice

„Vreau să dedic acest premiu luptei împotriva violenţei domestice”, a spus Teona Galgoţiu, regizoare care a primit premiul pentru Cel mai bun film de scurtmetraj, „Vreau să sparg sera”.

După primul premiu al serii, pentru imagine, Romanian Society of Cinematography, acordat lui Tudor Vladimir Panduru pentru „Metronom”, a urmat şi primul moment muzical al serii, interpretat de proiectul FloriMan - Mircea Florian, Dietrich Krauser, DJ Vasile - „Cu pleoapa de argint”.

În cadrul galei, Marius Manole i-a adus un omagiu lui Teodor Corban, actorul care a murit în luna ianuarie. „A avut şansa să arate cât mde mare actor e. Era un actor care cu puţine mijloace de extresie spunea foarte mult”, spune în filmul omagial regizorul Radu Muntean. „Avea o naturaleţe ieşită din comun. Era unul din oamenii cu care îmi plăcea să vorbesc şi cu care să tac”, spune şi Dorian Boguţă.

„Noi ne pregătisem pentru mult penibil”, a glumit Lia Bugnar în deschiderea galei. „30 de secunde aveţi”, i-a avertizat Marius Manole pe câştigători, ca să „nu aibă probleme”. „Să provocaţi un scăndăluţ mic, mic, orice. Vă rugăm. Unul dintre reproşurile de anul trecut a fost „sexism”. Acum avem şi cantitate”, au glumit cei doi.

Premiile Gopo 2023 - „Oameni de treabă”, cel mai premiat film

Cel mai bun film de lungmetraj - „Oameni de treabă”, producători: Anamaria Antoci, Ana Voicu, Paul Negoescu, Poli Angelova

Cea mai bună regie - Paul Negoescu pentru „Oameni de treabă”

Cel mai bun actor în rol principal - Iulian Postelnicu pentru rolul Ilie din „Oameni de treabă”

Cea mai buna actriţă în rol principal - Andreea Grămoşteanu pentru rolul Alina Moga din filmul „#dogpoopgirl”

Cea mai bună imagine - Tudor Vladimir Panduru pentru filmul „Metronom”

Cel mai bun actor în rol secundar - Vasile Muraru pentru rolul Primarul Costică din filmul „Oameni de treabă/ Men of Deeds”

Cea mai bună actriţă în rol secundar - Ofelia Popii rolul Nicoleta în filmul „Om Câine / Man and Dog”

Cel mai bun scenariu - Radu Romaniuc şi Oana Tudor pentru „Oameni de treabă”

Cel mai bun montaj - Eugen Kelemen pentru filmul „Oameni de treabă”

Cel mai bun sunet - Sebastian Zsemlye pentru filmul „Spioni de ocazie”

Cea mai bună muzică originală - Alexander Bălănescu, Ada Milea, pentru filmul „Insula”

Cele mai bune costume - Ioana Covalcic pentru „Metronom”

Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură - Irina Ianciuş şi Marie Pierre Hattabi pentru „Metronom”

Cel mai bun film de debut - „Imaculat” de Monica Stan, George Chiper-Lillemark

Cel mai bun film documentar - „Spioni de ocazie/ Occasional Spies”, regia Oana Giurgiu, producător: Tudor Giurgiu

Tânără speranţă - Ioana Chiţu pentru rolul Irina din filmul „Crai nou”

Cel mai bun film european - „Vortex”, de Gaspar Noé, distribuit de Independenţa Film

Premiul Publicului - „Teambuiding”, regizat de Matei Dima, Cosmin Nedelcu, Alex Coteţ

Cel mai bun film de scurtmetraj - „Vreau să sparg sera”, de Teona Galgoţiu, producători: Ioana Bogdana, Andra Gheorghiu

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie - „Viaţă de clovn” de Ioachim Stroe, producător: Claudiu Mitcu

Amintim că statueta Gopo este opera sculptorului Adrian Ilfoveanu.

Care au fost filmele cu cele mai multe nominalizări

18 lungmetraje româneşti lansate în cinematografe sau pe platforme VOD în 2022 au fost nominalizate anul acesta la 20 de categorii.

Filmele cu cele mai multe nominalizări anul acesta la gala Gopo sunt: „Metronom” (11), „Imaculat” (10), „Oameni de treabă” (10), „Miracol” (9), „Crai Nou” (8) şi „Pentru mine tu eşti Ceauşescu” (5), „Spioni de ocazi” (5).

Nominalizările la toate categoriile Premiilor Gopo 2023 au fost stabilite de un juriu de preselecţie alcătuit din 11 profesionişti din domeniul cinematografic. Printre aceştia se numără criticii de film Ionuţ Mareş, Cătălin Olaru şi Dora Leu, regizorii Eugen Jebeleanu şi Alexandru Mavrodineanu, actriţa Cristina Flutur, directorul de imagine Alexandru Sterian, editorul Tudor Pojoni, scenografa Velica Panduru, producătoarea Iuliana Tarnoveţchi şi Ioana Florescu, coordonatoarea cinematografului Elvire Popesco din Bucureşti.

După anunţul nominalizărilor, peste 700 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti au fost invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2023, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011. (Sursa: News.ro)