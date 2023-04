FILM Marți, 04 Aprilie 2023, 15:27

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Un nou serial TV derivat din universul „Game of Thrones”, care va prezenta felul în care Aegon I Targaryen a cucerit regatul Westeros, ar putea fi produs de postul HBO, au declarat mai multe surse în exclusivitate pentru revista americană Variety, citată de Agerpres.

Secventa din „House of the Dragon” Foto: HBO / Backgrid UK / Profimedia Images

Acest proiect se află încă într-un stadiu incipient şi HBO nu a ales deocamdată un scenarist, însă sursele au spus că producătorii postului au început deja căutările întrucât postul de televiziune doreşte să aprobe proiectul şi ca serialul să intre în etapa de dezvoltare.

Sursele spun, de asemenea, că ar putea exista o componentă de lungmetraj a proiectului, adică HBO şi Warner Bros. ar putea să producă un lungmetraj ce ar duce apoi la un potenţial serial TV, deşi planurile în această privinţă nu au fost încă definitivate.

Despre ce ar urma să fie noul serial „Game of Thrones”

Viitorul serial TV ar relata felul în care Aegon şi surorile sale Visenya şi Rhaenys, care îi erau şi soţii, şi-au folosit armata şi pe cei trei dragoni ai lor pentru a cuceri şase dintre cele şapte regate din Westeros, cu excepţia regatului Dorne.

Procedând astfel, Aegon I a devenit primul rege al Westerosului, primul suveran care a stat pe Tronul de Fier şi totodată întemeietorul dinastiei Targaryen. Aceste evenimente ar avea loc cu aproximativ 300 de ani înaintea intrigii prezentate în Game of Thrones.

Reprezentanţii postului HBO nu au făcut deocamdată declaraţii pe această temă. Serialul despre regele Aegon I ar putea fi cel mai recent proiect pe care HBO îl dedică regatului Westeros.

După succesul global obţinut cu Game of Thrones, postul american a început să dezvolte mai multe seriale cu intrigi plasate în universul creat de scriitorul George R. R. Martin. Dintre numeroasele proiecte anunţate de-a lungul anilor, singurul care a primit undă verde şi care a ajuns pe micile ecrane este House of the Dragon.

Primul sezon al acestui serial a avut premiera în august 2022 şi a fost atât de bine primit de public, încât HBO a comandat sezonul 2 la mai puţin de o săptămână după lansarea primului sezon. Cel de-al doilea sezon se află în prezent în producţie.

„House of the Dragon”, deocamdată singurul serial spin-off al GoT

Celălalt proiect derivat din Game of Thrones care a ajuns în etapa filmărilor a fost episodul-pilot pentru The Long Night, un serial în care juca Naomi Watts. Proiectul a fost însă abandonat în 2019, în aceeaşi zi în care House of the Dragon a primit de la HBO aprobarea pentru începerea filmărilor.

O eventuală decizie pozitivă privind acest nou serial pentru universul Game of Thrones este oarecum surprinzătoare, ținând cont că HBO a tras pe linie moartă recent mai multe dintre proiectele la care lucra de ceva timp alături de scriitorul George R.R. Martin.

Companiile media tradiţionale încearcă deja de ceva vreme să construiască universuri interconectate între producţii cinematografice şi producţii de televiziune bazându-se pe cele mai importante titluri ale lor, Universul Cinematografic Marvel, deţinut de Disney, fiind cel mai important exemplu în acest sens.

De asemenea, Discovery lucrează în prezent la o relansare a DC Universe sub coordonarea cineaştilor James Gunn şi Peter Safran.