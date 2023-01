FILM Luni, 30 Ianuarie 2023, 13:00

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

Lisa Loring, care a interpretat-o pe tânăra Wednesday Addams în serialul „The Addams Family” din 1964 până în 1966 şi a apărut şi în „As the World Turns”, a murit sâmbătă în urma unui accident vascular cerebral, relatează revista Variety și News.ro.

Actorii din primul serial „Familia Addams”, difuzat in anii 1960 Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Actriţa avea 64 de ani. Loring s-a născut în Insulele Marshall. Părinţii ei au lucrat în Marină şi a locuit în Hawaii înainte de a veni în Los Angeles cu mama ei.

A început să lucreze la vârsta de 3 ani şi apoi a fost distribuită într-un episod din „Dr. Kildare". După ce Familia Addams, primul serial bazat pe benzile desenate create de Charles Addams, şi-a încheiat ciclul de două sezoane, Loring s-a alăturat sitcom-ului lui Phyllis Diller „The Pruitts of Southampton”.

A apărut în seriale precum The Girl From U.N.C.L.E., Fantasy Island şi Barnaby Jones, apoi şi-a asigurat un rol în As the World Turns din 1980 până în 1983.

Mai târziu, în anii 1980, a avut roluri în filme precum Savage Harbor şi Blood Frenzy şi a lucrat ca make-up artist la filme pentru adulţi sub numele de Maxine Factor.

Ea are două fiice, Marianne şi Vanessa. Moartea lui Loring a fost anunțată de o prietenă a familiei.

Vestea vine după ce un alt deces a îndoliat duminică Hollywood-ul, cel al actriței Annie Wersching, cunoscută pentru rolurile sale din serialele de televiziune 24, Bosch și Timeless.

Wersching a pierdut lupta cu cancerul, boală cu care a fost diagnosticată în 2020, la vârsta de doar 45 de ani.