FILM Luni, 26 Decembrie 2022, 08:51

HotNews.ro

Continuarea SF a lui James Cameron „Avatar: The Way of Water" a dominat la box office-ul nord-american de Crăciun, chiar dacă o furtună masivă de iarnă a ţinut publicul acasă, potrivit Variety, potrivit News.ro

Secventa din „Avatar: The Way of Water”, noul film al lui James Cameron Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures / Christophel Collection / Profimedia

Condiţiile meteorologice extreme au afectat o mare parte a SUA cu temperaturi scăzute, vânturi puternice şi zăpadă, contribuind la o prezenţă slabă în sălile de cinema. Pentru proprietarii de teatre este dezamăgitor deoarece se bazau pe sezonul sărbătorilor.

Toate cele trei lansări majore - „Babylon" de la Paramount, „Puss in Boots: The Last Wish" de la Universal şi DreamWorks şi filmul biografic de la Sony „Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" - care s-au clasat pe următoarele locuri, dar şi „Avatar 2”, vor încerca să recupereze ceea ce au pierdut săptămâna următoare.

Chiar şi în circumstanţe nefavorabile, „Avatar: The Way of Water" a reuşit să strângă o sumă decentă, câştigând 56 de milioane de dolari din 4.202 de cinematografe din America de Nord în weekendul de Crăciun. Se pare că va aduna 82 de milioane de dolari între vineri şi luni, ceea ce va duce la încasări de 278 de milioane de dolari. Primul „Avatar” s-a confruntat cu condiţii meteorologice la fel de nefavorabile când a fost lansat în decembrie 2009, dar asta nu a împiedicat, de-a lungul timpului, ca filmul să bată recorduri cu încasări de 760 de milioane de dolari în America de Nord şi 2,92 de miliarde de dolari la nivel global.

VEZI ȘI:

Trei noi filme au debutat cu încasări modeste la Box Office

„Puss in Boots: The Last Wish", o continuare a universului "Shrek", a debutat pe locul doi, cu 11,3 milioane de dolari din 4.099 de cinematografe şi aproximativ 17,7 milioane de dolari până luni. Prin comparaţie, primul film „Puss in Boots" a debutat la box office cu 34 de milioane de dolari în 2011 şi în cele din urmă a încasat 554 de milioane de dolari la nivel global, suficient pentru a merita o continuare.

„I Wanna Dance With Somebody" şi-a asigurat locul al treilea, cu o sumă dezamăgitoare de 5,3 milioane de dolari din 3.625 de cinematografe în weekend şi o valoare estimată între 7,5 şi 9 milioane de dolari până luni.

„Babylon", regizat de Damien Chazelle şi cu Margot Robbie şi Brad Pitt în rolurile principale, a debutat pe patru, cu doar 3,5 milioane de dolari din 3.343 de săli şi aproximativ 5,3 milioane de dolari până luni.

Filmul „Black Panther: Wakanda Forever" de la Disney şi Marvel, pe locul cinci, a depăşit pragul de 800 de milioane de dolari la nivel global. După şapte săptămâni, continuarea cu supereroi a încasat 425,7 milioane de dolari pe plan intern.

În general, box office-ul nord-american a adunat venituri de 86 de milioane de dolari în weekend, potrivit Comscore.