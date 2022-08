FILM Miercuri, 24 August 2022, 21:01

Se apropie toamna cu serile ei lungi, când vom ajunge mai devreme în case și vom avea timp și pentru filme mai lungi de 90-120 de minute. Mai ales că au multe de povestit și regizori capabili să le ecranizeze poveștile atât de ample. Cu siguranță, merită să le vedeți, chiar dacă ați mai făcut-o cu ceva ani înainte.

Viggo Mortensen in rolul lui Aragorn din „Stapanul inelelor” Foto: Rights Managed / Mary Evans Picture Library / Profimedia Images

The Wolf of Wall Street / Lupul de pe Wall Street (Netflix; 2013, 8,2/10)

Este o istorie tipică pentru ultimul deceniu, o imersiune fără limite în corupție, depravare și bogăție obscenă. De la pumnii în piept ai lui Matthew McConaughy la penisul fals al lui Jonah Hill și la dezastrele perovocate de Leonardo DiCaprio, totul pulsează cu energie și umor negru.

După ani de fărădelegi, Jordan Belfort (DiCaprio) scapă nepedepsit. Dar acesta e subiectul: dezgustul față de clemența acordată milionarilor. Prin contrast, „Wall Street” cu Michael Douglas, în care răufăcătorul primește în cele din urmă ce merită, pare o poveste cu zâne.

Schindlerʼs List / Lista lui Schindler (Netflix; 1993, 9/10)

Repertoriul lui Steven Spielberg este înțesat cu clasice, dar puține au puterea de a emoționa a lui „Schindlerʼs List”. Spune povestea lui Oskar Schindler, om de afaceri german care a salvat sute de evrei polonezi în vremea Holocaustului.

Este filmat într-un impresionant alb-negru, cu excepția hainei roșii a unei fetițe, care devine astfel un simbol. Este filmat în stilul unui documentar, cu camere ținute în mâini. John Williams oferă una din cele mai bune benzi sonore, în care se distinge o temă interpretată la vioară de Itzhak Perlman.

Liam Neeson, Ralph Fiennes și Ben Kingsley sunt excelenți în roluri dificile. Rezultatul este un film care pare o amintire readusă în realitate; o poveste fundamentală peste vremuri.

The Return of the King / Întoarcerea regelui (HBO MAX; 9/10)

Cu mâna pe inimă, este opera de căpătâi a lui Peter Jackson. Oferă tot ce au creat primele două filme din epopeea „Lord of the Rings”: bătălii monumentale, o lume captivantă, efecte speciale credibile, creații actoricești remarcabile. A pustiit Oscarurile în acel an, plecând cu un record (egalat) de 11 premii.

După aproape 20 de ani, este uimitor cât de proaspăt și vibrant pare încă filmul. Toate filmele fantastice făcute după aceea, inclusiv trilogia „Hobbit” a aceluiași Peter Jackson, se ascund în umbra lui. Poate și mai impresionant este că s-a ridicat la înălțimea viziunii ample și poetice a lui Tolkien, aducând povestiri clasice în atenția noilor generații de cititori.

Notă: sursele mai citează sub același generic filmele: Judgement at Nuremberg (1961, 8,3), Lawrence of Arabia (1962, 8,3), Satantango (Ungaria, 1994, 8,3), The Best of Youth (Italia, 8,5), Shoah 1985, 8,7), The Godfather Part II (1974, 9).

Chiar dacă nu sunt pe platformele de streaming preferate la noi, succes la vizionare!

Surse: Collider, IMDb.