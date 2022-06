FILM Joi, 30 Iunie 2022, 12:26

A.C.Theodor • HotNews.ro

​Un bărbat care cânta într-un copac este împușcat de un necunoscut. În cursul nopții, traficanți de opiu jefuiesc și ucid un bărbat și pe soția lui. Aparent nu există vreo legătură între cele două tragedii. Totuși, un negustor ciudat de antichități cu numele de Siddharth pare a fi implicat în amândouă.

Siddharth Foto: Netflix

Având loc în 1985 la granița deșertică a statului Rajasthan din nordul Indiei, „Thar” este un neo-western despre răzbunare, o aventură înfricoșătoare și implacabilă cu puțini învingători. În spatele înfățișării tăcute și amabile a lui Siddharth se ascunde o brutalitate monstruoasă alimentată de suferință; când nu se îndrăgostește de femeia unuia din cei pe care-i vizează, îi torturează soțul și pe prietenii acestuia pe un deal îndepărtat, înfigându-le țepușe în picioare.

Acest film robust adoră zgomotul de oase rupte și nu este nicio clipă ezitant vizual: machiajul și expunerea rănilor despicate sunt solicitante. La fel de detaliat este expus mediul dominat de răufăcători. Banda sonoră amintește de westernurile spaghetti din anii 1960 ca „The Good, the Bad and the Ugly”. Iar Anil Kapoor în rolul inspectorului Singh care merge pe motocicletă și poartă ochelari stil „aviator” (foto) amintește de Marlon Brando în „The Wild One”.

Această colecție de influențe fac din „Thar” o reinventare ingenioasă a unui gen clasic, ca să spună o poveste indiană aparte.

Aprecierile publicului sunt de 6,1/10 la IMDb și de 64% la Rotten Tomatoes, deci similare, Criticii de specialitate îl notează mai bine, cu 70%. Iar cum publicul românesc a apreciat mereu filmele indiene, probabil că în curând „va prinde” Top 10.

Surse: The New York Times, IMDb.