FILM Joi, 16 Iunie 2022, 18:37

HotNews.ro

„Blonde”, unul dintre cele mai așteptate filme în 2022, care povestește viața fictivă a lui Marilyn Monroe după o carte de Joyce Carol Oates, va fi lansat pe Netflix pe 23 septembrie, a anunțat joi platforma de streaming, relatează AFP.

Ana de Armas o interpreteaza pe Marilyn Monroe in Blonde Foto: Captura video

Scris și regizat de Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007), filmul a fost exclus din selecția oficială a celei de-a 75-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, deoarece nu fusese planificată nicio lansare în cinematografe în Franța.

În Statele Unite, filmul este interzis tinerilor sub 17 ani pentru scenele sale de sex.

În filmul, produs în special de Brad Pitt, starul de la Hollywood care a murit la 36 de ani în 1962, și care încă fascinează Statele Unite 60 ani mai târziu, este interpretat de actrița cubano-spaniolă Ana de Armas (Knives Out).

Din distribuție face parte și Adrien Brody, în rolul dramaturgului Arthur Miller, care a fost căsătorit cu Marilyn Monroe.