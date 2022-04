Paștele, cea mai mare sărbătoare a lumii creștine, săptămâna care îl precede, dar și Paștele original sărbătorit de evrei, au fost de-a lungul deceniilor subiectul unora dintre filmele cu cele mai mari bugete de la Hollywood.

William Dafoe in „The Last Temptation of Christ” Foto: Everett/ Profimedia Images