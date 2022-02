„All of Us are Dead”, noul serial vedetă al Netflix, trezește amintiri dureroase în Coreea de Sud

Watched 3 episodes of All of Us Are Dead and all I could think of was the Sewol tragedy \uD83D\uDE22\uD83D\uDE22\uD83D\uDE22 How children were neglected by adults whom they put their hopes on… — A Fangirl \uD83C\uDF1F (@farayas) February 2, 2022

Watching All Of Us Are Dead is somewhat reminding me of the events during the Sewol Ferry tragedy. Adults failing the youth. — naňa \uD83D\uDCAC (@say_nanya) January 29, 2022

„Suntem morți cu toții” și o tragedie dureroasă din Coreea de Sud

„All of Us are Dead”, noul serial vedetă al Netflix

Utilizatorii Twitter din Coreea de Sud au scos în evidență pe platforma social media cât de multe din scenele serialului în limba coreeană amintesc de scufundarea feribotului Sewol în 2014 în urma căreia 304 de persoane și-au pierdut viața.Dintre victime, 250 erau copii care mergeau la același liceu de la periferia capitalei Seul.Un utilizator a scris pe Twitter că s-a putut gândi doar la tragedie după ce a văzut primele 3 episoade ale All of Us are Dead (Suntem morți cu toții), notând despre „modul în care copiii au fost lăsați de izbeliște de adulții în care și-au pus speranțele”.Un alt utilizator a avut un mesaj similar, vorbind despre „eșecul adulților față de copii”.Feribotul MV Sewol s-a scufundat pe 16 aprilie 2014 după ce a pornit din orașul Incheon cu destinația Jeju. Tragedia a provocat un val de indignare aproape fără precedent în Coreea de Sud după ce s-a aflat că mai mulți membri ai echipajului, printre care și căpitanul, au abandonat nava după ce le-au spus pasagerilor să rămână în cabinele lor.Dată fiind cultura de obediență din Coreea de Sud, puțini elevi au pus sub semnul întrebării ordinul, sute dintre ei pierzându-și viața în tragedie.În mod asemănător, în All Of Us are Dead elevii de liceu sunt lăsați să se descurce pe cont propriu după ce un virus care transformă oamenii în zombie acaparează școala.Mulți dintre profesori se dovedesc inutili și egoiști în timp ce copiii apelează la ei pentru ajutor. Unele dintre detaliile serialului au fost scoase în evidență pe platformele social media fiindcă par să omagieze tragedia din 2014.De exemplu, în mai multe scene apar funde galbene, un simbol recunoscut al tragediei.Într-o altă scenă din All of Us are Dead elevii înregistrează un mesaj video pentru părinții lor, amintind de mesajul de adio înregistrat în timpul tragediei și de mesajele text trimise în timpul scufundării feribotului.Imediat după lansarea sa pe Netflix vinerea trecută, All of Us Are Dead a urcat pe prima poziție în clasamentul celor mai vizionate seriale ce nu sunt în limba engleză în 91 de țări din întreaga lume.Potrivit Netflix, el a atras nu mai puțin de 124,79 de ore de vizualizări în primele 3 zile de la lansare iar acum este cel mai popular serial al gigantului american de streaming.Ca urmare a succesului uriaș înregistrat de Squid Game , Netflix plănuiește să lanseze peste 25 de seriale în limba coreeană în 2022, un record pentru un singur an.