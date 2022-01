VIDEO Premiile Cesar 2022 Actrița franco-română Anamaria Vartolomei, cea mai bună tânără speranță feminină. Vezi toate nominalizările

"Annette" (11 nominalizări),

Lista nominalizărilor pentru cea de-a 47-a ediţie a galei premiilor César a fost anunţată de Academia franceză de tehnici şi arte cinematografice miercuri, cu aproape o lună înainte de ceremonia de decernare a acestor trofee.Ca în fiecare an, această gală va fi difuzată de postul de televiziune Canal+. Filmul "Illusions perdues" a primit cele mai multe nominalizări - 15 - şi este considerat marele favorit al ediţiei din 2022.În clasamentul nominalizărilor urmează producţiile cinematografice:Filmul "Titane", laureat cu trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes 2021, a primit doar patru nominalizări şi nu figurează pe lista nominalizărilor anunţate la categoria "cel mai bun lungmetraj".Născută la Bacău pe 9 aprilie 1999, va concura la categoria "cea mai bună speranţă feminină" alături de Noée Abita ("Slalom"), Salomé Dewaels ("Illusions perdues"), Agathe Rousselle ("Titane") şi Lucie Zhang ("Les olympiades").Anamaria Vartolomei a debutat în cinematografie la vârsta de zece ani şi jumătate, când a fost aleasă din 500 de candidaţi pentru a interpreta unul dintre cele două roluri principale din filmul "My Little Princess" (2011), alături de celebra Isabelle Huppert. Personajul ei era puternic inspirat din copilăria regizoarei acelei pelicule, Eva Ionesco.Acel prim rol i-a adus tinerei actriţe franco-române o nominalizare la premiul Lumiere pentru cea mai bună speranţă feminină. În anul următor, la Festivalul de la Cannes, ea a fost aleasă pentru a apărea pe afişul oficial al secţiunii Semaine de la Critique.Anamaria Vartolomei a interpretat apoi mai multe roluri secundare în filme precum "Jacky au royaume des filles" (2014) şi "L'Ideal" (2016).În anul 2017, a interpretat unul dintre personajele principale din filmul "L'Echange des princesses".În 2021, a jucat rolul principal în filmul "L'Evenement", o dramă regizată de Audrey Diwan despre perioada în care avorturile erau ilegale în Franţa, care a câştigat Leul de Aur şi Premiul FIPRESCI la Festivalul de la Veneţia.Prestaţia ei a fost salutată de criticii de specialitate, care au considerat-o "excepţională" (Le Monde) şi "spectaculoasă" (Slate).În acest an, la categoria "cel mai bun film" de la premiile César au fost nominalizate producţiile cinematograficeLa categoria "cea mai bună regie" vor concura Valérie Lemercier ("Aline"), Leos Carax ("Annette"), Cédric Jimenez ("Bac Nord"), Audrey Diwan ("L'événement"), Xavier Giannoli ("Illusions perdues"), Arthur Harari ("Onoda, 10 000 nuits dans la jungle"), Julia Ducournau ("Titane").Leila Bekhti ("Les Intranquilles"), Valéria Bruni Tedeschi ("La Fracture"), Virginie Efira ("Benedetta"), Vicky Krieps ("Serre moi fort") şi Valérie Lemercier ("Aline") au fost nominalizate la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal".La categoria "cel mai bun actor în rol principal" vor concura Damien Bonnard ("Les Intranquilles"), Adam Driver ("Annette"), Gilles Lellouche ("Bac Nord"), Vincent Macaigne ("Médecin de nuit"), Benoît Magimel ("De son vivant"), Pio Marmai ("La Fracture"), Pierre Niney ("Boîte noire").Producţiile "Compartiment n°6", "Drive My Car", "First Cow", "Julie (en 12 chapitres)", "La Loi de Téhéran", "Madres Paralelas" şi "The Father" au fost nominalizate la categoria "cel mai bun film străin".Premiile César recompensează începând din anul 1976 cele mai bune realizări şi interpretări din cinematografia franceză. Aceste trofee - al căror design a fost creat de sculptorul César - sunt atribuite în fiecare an la Paris de Academia de tehnici şi arte cinematografice. Printre cele mai premiate filme din istoria premiilor César se află producţiile "Le Dernier Metro" şi "Cyrago de Bergerac" (10 premii fiecare), "Un prophete" (9 premii) şi "De battre mon coeur s'est arrete" (8 premii). Ediţia din 2022 a galei de decernare a premiilor César va avea loc pe 25 februarie.Prezentatorul principal al ceremoniei va fi Antoine de Caunes, care îi urmează în această titulatură actriţei Marina Fois şi care va prezenta evenimentul pentru a zecea oară. Cea mai recentă ediţie a galei César prezentată de Antoine de Caunes a fost cea din anul 2013. Scenarista şi regizoarea Daniele Thompson a fost aleasă în calitate de preşedinte al galei din 2022.