Globurile de Aur 2022. Ceremonia nu va fi transmisă live pe net, iar organizatorii au renunțat la covorul roșu

Decernarea premiilor Globurile de Aur va fi un eveniment privat anul acesta, fără a fi transmisă în direct, în timp ce duminică va fi o ceremonie redusă, fără covor roșu, în urma controverselor de anul trecut.

Seara de gală a Globurilor de Aur deschide în mod tradiţional sezonul premiilor cinematografice şi beneficiază de prezenţa celor mai importante nume de la Hollywood.

Anul acesta însă vedetele vor fi absente, iar NBC a anunţat că nu va transmite ceremonia.

Cea de-a 79-a ediție a Globurilor de Aur, care urmează să înceapă duminică la 18:00 (02:00 GMT luni), se va desfășura, așadar, fără public, fără presă.

Oficial, organizatorii au invocat pandemia, dar potrivit lui Marc Malkin, redactor-șef de cultură și evenimente la publicația Variety, Asociaţia Presei Străine de la Hollywood a încercat să atragă celebrități pentru a anunța câștigătorii Globurilor de Aur de anul acesta”, dar ”nicio celebritate – niciuna – nu a spus da”.

Organizatorii ceremoniei Globurile de Aur, măsuri draconice anti-Covid. Fără covor roșu sau public

Hollywood Foreign Press Association - HFPA, care decernează aceste premii, a anunțat că nu va exista public sau covor roșu la eveniment.

„Evenimentul din acest an va fi un eveniment privat și nu va fi transmis în direct”, au declarat joi organizatorii pe pagina oficială de Twitter a Globurilor de Aur.

„Vom oferi actualizări în timp real despre câștigători pe site-ul Globurilor de Aur și pe rețelele noastre sociale.”

”Evenimentul va avea un număr limitat de invitați și cu protocoale COVID stricte care includ nu numai dovada vaccinării complete, ci și o vaccinare cu doza de rapel și un test PCR negativ”, potrivit unui email trimis mai multor agenții de publicitate, potrivit Variety.

De ce a renunțat televiziunea americană NBC la difuzarea ceremoniei Golden Globes

Rețeaua americană de televiziune NBC a anunțat în mai 2021 că nu va mai difuza ceremonia Globurilor de Aur din 2022, după o serie de critici cu privire la lipsa diversității și scăpări etice în rândul grupului care acordă premiile anuale pentru film și televiziune.

Decizia a venit în ciuda unui plan aprobat de către Asociaţia Presei Străine de la Hollywood de a recruta mai mulți membri de culoare și de a face alte modificări în acest an.

În octombrie, HFPA a declarat că a adăugat 21 de membri noi, dintre care șase sunt de culoare.

De asemenea, HFPA a interzis cadourile și favorurile și a implementat instruire pentru diversitate și hărțuire sexuală pentru membri. Grupul, care numără puțin peste 100, intenționează să se extindă în continuare în acest an.

Globurile de Aur 2022, boicotate și de vedetele de la Hollywood

Tom Cruise a înapoiat cele trei trofee Globul de Aur, în semn de protest faţă de lipsa de diversitate în interiorul Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, în luna mai a anului trecut.

Ca urmare a controversei, actorul a returnat cele trei premii, obţinute pentru rolurile din "Born on the Fourth of July" (cel mai bun actor, dramă), "Jerry Maguire" (cel mai bun actor, comedie sau musical), şi "Magnolia" (cel mai bun actor în rol secundar).

Este cea mai de impact reacţie a unui star la adresa HFPA, după ce mai mulţi actori - inclusiv Scarlett Johansson şi Mark Ruffalo - au solicitat industriei să se distanţeze de Asociaţia care acordă Globurile de Aur până ce vor fi implementate reforme substanţiale în cadrul organizaţiei.

Studiouri majore de la Hollywood, precum Netflix, Amazon şi WarnerMedia, au anunţat în ultimele luni că nu vor mai colabora cu HFPA până când această asociaţie nu va implementa o serie de reforme importante.

Lista nominalizaților la Globurile de Aur 2022

„Dune”, „Coda”, „Belfast”, „King Richard” şi „The Power of the Dog” vor candida la Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 79-a ediţie a premiilor.





Cea mai bună actriță într-un serial de televiziune, musical sau comedie:

Hannah Einbender, "Hacks"

Elle Fanning, "The Great"

Issa Rae, "Insecure"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Jean Smart, "Hacks"





Cea mai bună actriță într-un serial de televiziune, dramă:

Uzo Aduba, "In Treatment"

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Christine Baranski, "The Good Fight"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Mj Rodriguez, "Pose"





Cea mai bună actriță, dramă:

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Lady Gaga, "House of Gucci"

Kristen Stewart, "Spencer"





Cea mai bună actriță, musical sau comedie:

Marion Cotillard, "Annette"

Alana Haim, "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence, "Don't Look Up"

Emma Stone, "Cruella"

Rachel Zegler, "West Side Story"





Cel mai bun actor într-un film, dramă:

Mahershala Ali, „Swan Song"

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"





Cel mai bun actor într-un film, musical sau comedie:

Leonardo DiCaprio, "Don't Look Up"

Peter Dinklage, "Cyrano"

Andrew Garfield, "Tick, Tick... Boom!"

Cooper Hoffman, "Licorice Pizza"

Anthony Ramos, "In the Heights"





Cel mai bun actor într-un serial de televiziune, dramă:

Brian Cox, "Succession"

Lee Jung-jae, "Squid Game"

Billy Porter, "Pose"

Jeremy Strong, "Succession"

Omar Sy, "Lupin"





Cel mai bun actor într-un serial de televiziune, musical sau comedie:

Anthony Anderson, "Black-ish"

Nicholas Hoult, "The Great"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"





Cel mai bun film străin:

"Compartment No. 6"

"Drive My Car"

"The Hand of God"

"A Hero"

"Parallel Mothers"





Cel mai bun film, dramă:

"Belfast,"

"CODA"

"Dune"

"King Richard"

"The Power of the Dog"





Cel mai bun film, musical sau comedie:

"Cyrano"

"Don't Look Up"

"Licorice Pizza"

"Tick, Tick... Boom!"

"West Side Story"





Cel mai bun regizor de film:

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "The Power of the Dog"

Maggie Gyllenhaal, "The Lost Daughter"

Steven Spielberg, "West Side Story"

Denis Villeneuve, "Dune"

Cel mai bun serial TV, dramă:

"Lupin"

"The Morning Show"

"Pose"

"Squid Game"

"Succession"





Cel mai bun serial TV, musical sau comedie:

"The Great"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Reservation Dogs"

"Ted Lasso"





Cea mai bună coloană sonoră film:

"The French Dispatch"

"Encanto"

"The Power of the Dog"

"Parallel Mothers"

"Dune"