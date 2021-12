VIDEO Cele mai bune filme de Crăciun lansate în 2021

A Boy Called Christmas (Un băiat numit Crăciun)

Anul acesta am avut chiar un record absolut de filme și seriale de Crăciun, numărul lor dublându-se față de 2016. Sigur, asta nu înseamnă neapărat că am avut și un record de filme și seriale bune, multe dintre ele fiind mai pline de clișee decât urările de Crăciun ale politicienilor.Însă am frunzărit prin sumedenia de producții la care n-ai lăsa televizorul aprins nici în timp ce faci salata de boeuf și am alcătuit o listă cu, zic eu, unele din cele mai bune filme de Crăciun lansate în 2021, chiar dacă unele nu epatează prin originalitate. Uite care ar fi acestea:Zilele de început ale lui Moș Crăciun sunt reimaginate ca o poveste epică în A Boy Called Christmas.Actrița britanică Maggie Smith, de care spectatorii își vor aminti din filmele Harry Potter, joacă rolul unei mătuși excentrice care le povestește nepoatelor și nepoților ei povestea lui Nikolas, un boi care a trăit în urmă cu mult timp în Finlanda și a pornit într-o aventură de a găsi speranță într-o perioadă întunecată.Povestea lui Nikolas reunește elemente îndrăgite ale Crăciunului (elfi, reni, cadouri) într-o sagă ce amintește de Cronicile din Narnia. Este o nouă abordare hazlie și distractivă față de povestea Crăciunului în care Moș Crăciun este transformat în genul de erou care ar putea face echipă cu Harry Potter.Pentru o comedie romantică, povestea din Love Hard este destul de inedită. Natalie (jucată de Nina Dobrev) își relatează viața amoroasă nefericită pentru un website din Los Angeles dar crede că a spart ghinionul când îl cunoaște pe Tinder pe Josh.Însă când zboară la New York pentru a-i face o surpriză ea descoperă că Josh e de fapt un prieten din copilărie al tipului din poze care a folosit fotografiile amicului său mai arătos pe Tinder.Josh se oferă să-i facă lipeala cu bărbatul visurilor dacă ea se preface că este prietena sa în fața familiei. Ceea ce se întâmplă mai departe e destul de previzibil dar Yang și vecina Dobrev (e din Bulgaria) fac din comedie un deliciu, în pofida replicilor siropoase ocazionale.Brooke Shields joacă rolul unei scriitoare de succes deziluzionată de modul în care a fost primit ultima sa carte. Însă ea își regăsește inspirația după o vizită în Scoția la un castel scos la vânzare care vine cu un duce atrăgător jucat de Cary Elwes.Surpriza e că el refuză să se mute înainte de Crăciun așa că trebuie să trăiască împreună timp de 90 de zile. Este Crăciunul, romantismul e în aer, e cu un membru al familiei regale.Dar să fim sinceri: filmul are destule clișee însă atracția adevărată o reprezintă Brooke Shields. N-ai ce-i face, indiferent că ești fan al genului sau nu, comediile romantice sunt o parte intrisecă a cinematografiei de Crăciun.Nostalgia ajunge la cote maxime în 8-Bit Christmas, un film despre Winslow Fegley, un copil de 10 ani cu o poveste care cu siguranță o să trezească amintiri tuturor: își dorește ACEL unic cadou care merită de Crăciun.În cazul de față cadoul se întâmplă să fie și cel mai dorit cadou al anului de către toți copiii, sau băieții cel puțin: cea mai nouă consolă care vine cu cel mai tare joc video din „anii '80”.Cu un narator în persoana inconfundabilului Neil Patrick Harris, care și joacă rolul băiatului devenit acum adult, filmul vine cu vibe-uri puternice de How I Met Your Mother și va face cu siguranță deliciul fanilor îndrăgitului serial și nu numai. La ce putem vedea din trailer pare că producătorii au vrut să intre exact în filonul de nostalgie respectiv.Father Christmas is Back este o comedie britanică despre patru surori în relații nu tocmai bune care se reîntâlnesc de Crăciun sub același acoperiș al conacului în care au crescut. O situație cu potențial deja exploziv devine și mai incendiară după apariția surpriză a tatălui lor pe care nu l-au mai văzut de ani de zile cu noua sa iubită.Neînțelegerile ce apar scot la iveală un secret demult refulat care a dus la destrămarea familiei.E drept că filmul nu are tocmai cele mai strălucitoare note pe site-urile de recenzii însă mi-e greu să cred că ar putea fi foarte prost un film în care joacă John Cleese, Elizabeth Hurley și Kelsey Grammer.Vanessa Hudgens s-a întors pentru un al treilea titlu al francizei Un schimb regal. De data aceasta intriga se învârte în jurul unei relicve de Crăciun furate și a vânătorii unui hoț misterios.La fel ca în primele două filme Hudgens joacă rolurile Margaretei Delacourt, ducesa de Montenagro; Juliette De Novo Wyndham, prințesa Begraviei; și lady Fiona Pembroke, verișoara Margaretei fiindcă o singură actriță este suficientă pentru toate cele trei personaje.Lansat de Netflix încă de pe 18 noiembrie, cel mai nou film Un schimb regal e unul din cele mai vizionate filme de Crăciun de pe platforma americană de streaming, ceea ce nu e tocmai surprinzător: nu multe filme de sezon ajung la un al treilea titlu.Pentru cei deschiși față de filme mai exotice, acest film nigerian oferă trei povești de dragoste într-un singur film de Crăciun.După ce mama lor trece printr-o sperietură serioasă legată de sănătate, trei frați se grăbesc să își găsească soții înainte de Crăciun pentru a-i împlini ceea ce ar putea să-i fie ultima dorință (și pentru a primi moștenire casa familiei).Din ce putem vedea în trailer filmul se anunță amuzant - comediile de la „Nollywood” aproape întotdeauna sunt - și el vine cu o întrebare pe care mulți din cititorii o vor auzi cu siguranță la masa de Crăciun: „Și noi când o să avem nepoți?”.Surse: Seventeen.com Ah, și bineînțeles nu uita nici de Don't Look Up , blockbuster-ul propus de Netflix de Crăciun cu Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ron Perman, Ariana Grande și mulții alții.Am scris mai pe larg despre el aici: