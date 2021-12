VIDEO FOTO Penelope Cruz omagiată de MoMa. Noul film al actriței ”Madres Paralelas” va fi lansat în SUA în Ajunul Crăciunului

Almodovar, regizorul care i-a dat încredere

Prima actriță spaniolă care a primit Oscarul

Penelope Cruz a venit neînsoţită la gală, dar a fost înconjurată de numeroşi colegi de breaslă, care au dorit să o sărbătorească pe protagonista din "Madres Paralelas", cel mai recent film al regizorului Pedro Almodovar, ce va fi lansat în ziua de Ajun în cinematografele din Statele Unite.Actriţa spaniolă a mulţumit pentru acest omagiu, despre care a spus că "nu l-ar fi primit dacă nu ar fi lucrat cu regizori străluciţi" care au modelat-o ca artistă şi ca om.Penelope Cruz i-a mulţumit regizorului Pedro Almodóvar, care a învăţat-o "să aibă încredere în ea însăşi" şi alături de care continuă "să înveţe să joace, despre comportamentul uman şi despre sine", ajutând-o să depăşească frontierele artistice.Printre participanţii la gală s-au aflat cântăreaţa spaniolă Rosalia, actriţele Diane Kruger şi Anne Hathaway şi cântăreţul portorican Ricky Martin, alături de care Penelope Cruz a jucat în miniseria de televiziune "Inside Look: The Assassination of Gianni Versace - American Crime Story" (2017-2018).Gala de marţi seară, organizată pentru a strânge fonduri în beneficiul Departamentului de Film al MoMA (MoMA's Department of Film), l-a omagiat într-o ceremonie similară în 2020 pe actorul George Clooney, iar în urmă cu zece ani pe cineastul Pedro Almodóvar."Penélope Cruz a încântat publicul de cinematografie încă din anul 1992 şi este o artistă convingătoare, atât în filme de acţiune şi de aventuri, cât şi în filme de autor", a subliniat într-un comunicat curatorul Departamentul de Film al MoMA, Rajendra Roy.Penélope Cruz a fost prima artistă spaniolă care a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru interpretarea din filmul "Vicky Cristina Barcelona", regizat de Woody Allen.Ea a fost recompensată şi cu premiul pentru cea mai bună actriţă - Copa Volpi - la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneţia, pentru rolul interpretat în "Madres Paralelas".