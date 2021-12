Netflix: Cei mai temuți critici de film spun că o nouă producție va concura la Oscar și va fi cel mai amuzant film al anului

Don't look up

Filmul, despre care regizorul Adam McKay recunoaște că este o parabolă la schimbarea climei, are în centru doi astronomi (Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio) care trebuie să convingă lumea să acorde atenție unei comete care are „100% șanse” să distrugă planeta dacă nu se face nimic.

Teribilele avertizări ale cuplului sunt total ignorate de un public indiferent, ca și de combativa administrație care-i include pe președinta Jamey Orlean (Merryl Streep) și pe fiul/consilierul ei prezidențial Jason (Jonah Hill).

După premiera mondială din noiembrie, cei prezenți și-au mărturisit primele reacții pe Twitter, consensul părând a fi că filmul este în același timp foarte dezolant și foarte amuzant.

Mulți critici au fost de părere că Don’t Look Up ar putea obține mai multe nominalizări la premiile Oscar, unul de la Variety spunând chiar că n-ar fi excluse peste 10.

Tomris Laffley de la Variety spune chiar că „Don’t Look Up este satira Wag the Dog-combinată cu-Deep Impact de care nici nu știam că am nevoie”.

Filmul va intra în streaming pe 24 decembrie, așa că vă puteți convinge să-l includeți de pe acum pe lista proprie de vizionări (Netflix vi-l va scoate negreșit în față) după ce veți citi în textul original părerile celorlalți temuți critici de film americani.