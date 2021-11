VIDEO BIOGRAFIE Actrița Meg Ryan împlinește 60 de ani

Actriţa Meg Ryan, pe numele real Margaret Mary Emily Anne Hyra, s-a născut la 19 noiembrie 1961, în Fairfield, statul Connecticut, notează Agerpres.





A absolvit Liceul Bethel, în anul 1979, apoi s-a mutat la New York, pentru a urma Facultatea de Jurnalism a Universităţii New York, notează site-ul imdb.com. Aici s-a întreţinut cu banii câştigaţi pe diferite reclame. Şi-a luat numele de scenă Meg Ryan, după numele de domnişoară al bunicii materne.





A debutat în anul 1981, cu o scurtă apariţie în ultimul film al regizorului George Cukor, ''Rich and Famous'' (1981), apoi a primit primul rol mai important în serialul ''As the World Turns'', din care a făcut parte între anii 1982-1984.

La mijlocul anilor '80, se remarcă într-un rol mic din celebrul film ''Top Gun'' (1986), avându-i în distribuţie pe Tom Cruise şi pe Anthony Edwards.

Anul următor, primeşte un nou rol în filmul lui Steven Spielberg, ''Innerspace'' (1987), în care joacă alături de Dennis Quaid. Tot alături de Quaid va juca şi în 1988, în ''D.O.A.''. Trei ani mai târziu, respectiv în anul 1991, Dennis Quaid avea să-i devină soţ.

Cariera sa începe să se contureze din ce în ce mai bine, iar în 1989 Meg Ryan se remarcă în rolul lui Sally Albright din producţia ''When Harry Met Sally'', pentru care actriţa primeşte două nominalizări, una la Globul de Aur, iar cealaltă la premiile BAFTA, notează imdb.

Filmul s-a dovedit un succes de box office, marcând începutul unei serii de comedii romantice reuşite pentru actriţă.

Au urmat două filme în care l-a avut ca partener pe Tom Hanks: ''Joe Versus the Volcano'' (1990) şi ''Sleepless in Seattle'' (1993), pentru care a primit o nouă nominalizare la Globul de Aur.





În 1994, Meg Ryan acceptă rolul unei soţii şi mame alcoolice, în filmul ''When a Man Loves a Woman'' (1994), avându-l ca partener pe Andy Garcia. Revine însă la personajele plăcute, drăguţe, cu care ne obişnuise, în filmele ''I.Q.'' (1994) şi ''French Kiss'' (1995).

În 1998, interpretează alături de Tom Hanks, în filmul ''You've Got Mail'', dar şi în ''City of Angels'', film ce s-a bucurat de un succes extraordinar.

A mai jucat şi în ''Proof of Life'' (2000), ''In the Cut'' (2003) şi ''Against the Ropes'' (2004), dar acestea nu s-au bucurat de acelaşi succes.





În 2001, Meg Ryan încheie mariajul cu Dennis Quaid, cu care are un fiu. O perioadă lipseşte de pe ecrane iar în 2007 revine cu un rol în filmul ''In the Land of Women'', urmat, în 2008, de ''The Deal'' şi de ''The Women'', în care joacă alături de actriţele Annette Bening, Debra Messing şi Jada Pinkett Smith.

În 2009, joacă în ''Serious Moonlight''. În 2014, s-a implicat într-un proiect de televiziune, fiind vocea naratorului în filmul ''How I Met Your Dad''.





Meg Ryan s-a îndreptat şi către regia de film, făcându-şi debutul regizoral, în anul 2015, cu filmul ''Ithaca'', ecranizare a romanului ''Comedia umană'' de William Saroyan. În 2018 joacă în seria tv ''Picture Paris''.