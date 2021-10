Creatorul Squid Game, despre cum i-a venit ideea serialului: „Am fost foarte strâmtorat financiar. A trebuit să luăm împrumuturi mama, eu și bunica”

A trebuit să luăm împrumuturi - mama, eu și bunica mea”

Intervievat de The Guardian, Hwang Dong-hyuk începe să râdă când este întrebat dacă s-a îmbogățit de pe urma succesului Squid Game În drama sud-coreeană o organizație misterioasă provoacă 456 de jucători din toate păturile sociale, însă toți profund îndatorați, să participe la un turneu de jocuri pentru copii.Marele câștigător va lua acasă 4,6 miliarde de woni (38 de milioane de dolari). Însă cei care pierd primesc un glonț în cap.Poate că Hwang este măcar atât de bogat precum câștigătorul turneului?„Nu sunt atât de bogat. Dar am destul. Am destul încât să pun mâncare pe masă. Și nu e ca și cum Netflix mi-a plătit vreo primă. Netflix mă plătește conform contractului original”.Poate părea puțin nedrept. Până la urmă regizorul sud-coreean i-a adus angajatorului său sute de milioane de dolari.Netflix a anunțat pe 13 octombrie că „Squid Game” a devenit serialul cu cel mai puternic debut din istoria sa, depăsind „ Bridgerton ” ca număr de vizualizări în prima lună după lansare.Potrivit unor documente obținute pe surse de jurnaliști, producerea serialului cu 9 episoade a costat puțin peste 21 de milioane de dolari, adică în jur de 2,3 milioane de dolari pe episod.„Randamentul” financiar al acestuia a fost extraordinar, ținând cont că Netflix îl evalua în urmă cu câteva zile la 890 de milioane de dolari.Poate că Hwang ar fi trebuit să negocieze o clauză legată de veniturile realizate de serial, mai ales că crearea, scrierea și regizarea sa l-au stresat atât de mult încât i-au căzut șase dinți în timpul filmărilor.„A fost epuizant din punct de vedere fizic, mental și emoțional. Tot aveam idei noi și revizuiam episoadele în timp ce filmam așa că munceam tot mai mult”, a relatat acesta pentru The Guardian.Hwang a dezvăluit că ideea serialului i-a venit din situația propriei familii după ce criza financiară mondială din 2009 a ajuns și în Coreea de Sud.„Am fost foarte strâmtorat financiar deoarece mama mea ieșise la pensie de la compania unde lucra. Eu lucram la un film dar nu am reușit să obținem finanțare pentru el. Așa că nu am putut munci un an. A trebuit să luăm împrumuturi - mama, eu și bunica mea”, a relatat regizorul.Hwang spune că și-a găsit refugiul în cafenelele de benzi desenate din Seul.„Am citit Battle Royal și Liar Game și alte cărți de benzi desenate despre jocuri de supraviețuire. Am empatizat cu personajele din ele care erau disperate după bani și succes. A fost una dintre cele mai dificile perioade din viața mea”, relatează regizorul.„M-am întrebat dacă ar exista un joc de supraviețuire ca acesta în viața reală, m-aș înscrie să câștig bani pentru familia mea? Mi-am dat seama că, din moment ce sunt producător de filme, aș putea să îmi pun propria amprentă asupra poveștilor de acest tip așa că am început să scriu scenariul”, spune Hwang Dong-hyuk.