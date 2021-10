Netflix and Chills: Cele mai bune filme și seriale propuse de Netflix pentru Halloween

Halloween Spotlight

Netflix a pregătit o listă cu cele mai bune producții horror disponibile acum pe platforma de streaming, gata să-ți facă pielea de găină. Uite cele mai bune titluri, alese de Netflix:A CLASSIC HORROR STORY: În această poveste de groază plină de tensiune și scene înfiorătoare, călătorii dintr-un autobuz devin victimele unor crime ritualice (Film Netflix).A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS: Extraordinarii orfani Baudelaire se confruntă cu necazuri și au de-a face cu maleficul Conte Olaf în încercarea de a descoperi secretele familiei (Serial Netflix).BRAM STOKER'S DRACULA: Dracula pleacă la Londra în căutarea unei femei care seamănă cu soția lui, de mult răposată. Dr. Van Helsing, vânător de vampiri, vrea să pună capăt nebuniei (Film).BLOODRIDE: Un serial-antologie norvegian, care combină stilul horror cu umorul negru scandinav, în care fiecare poveste se desfășoară în propriul univers plin de realism, dar bizar (Serial Netflix).CARGO: Rămas izolat într-o zonă rurală a Australiei după o pandemie violentă, un tată infectat caută cu disperare un nou cămin pentru fetița sa și metode prin care să o protejeze împotriva transformărilor prin care trece el (Film Netflix).CREEP: Rămas lefter, un videograf acceptă o slujbă într-un orășel de munte izolat, dar descoperă că angajatorul are, de fapt, un cu totul alt plan (Film).FRACTURED: După ce soția și fiica lui accidentată dispar dintr-o cameră de primiri urgențe, un bărbat panicat pornește în căutarea lor și e convins că spitalul are ceva de ascuns (Film Netflix).GERALD’S GAME: Lenjerie, cătușe, toate anunțau un weekend cu „picanterii”. În schimb, ies la iveală cele mai negre temeri ale soției (Film Netflix).HIS HOUSE: După ce a scăpat cu greu din Sudanul de Sud măcinat de război, un tânăr cuplu de refugiați se chinuie să se adapteze într-un mic orășel englez, bântuit de forțele răului.MARIANNE: Atrasă înapoi în orașul natal, o faimoasă scriitoare horror descoperă că spiritul malefic care îi bântuie visele provoacă acum haos în realitate (Serial Netflix).MY NAME: O femeie însetată de răzbunare după uciderea tatălui ei își pune încrederea într-un influent șef mafiot și se infiltrează în poliție sub supravegherea lui (Serial Netflix).RATCHED: Acest prolog dramatic al celor întâmplate în „Zbor deasupra unui cuib de cuci” urmărește povestea asistentei medicale Ratched (Serial Netflix).THE CABIN IN THE WOODS: Cinci prieteni aleg să meargă într-o mică vacanță la o cabană izolată cu reguli stricte. Atunci când acestea sunt încălcate, pedeapsa vine iute și nu iartă pe nimeni (Film).THE SHINING: Locuind într-un hotel pustiu și sinistru în afara sezonului, Jack Torrance e cuprins de nebunie și își terorizează soția și băiatul (Film).TRESE: Forțe supranaturale ale întunericului pătrund în lumea subterană a criminalități din Manila, iar Alexandra Trese trebuie să mențină pacea în vremuri tulburi (Serial Anime Netflix).YOU: Un tânăr șarmant, dar perfid și profund obsesiv, recurge la acțiuni extreme pentru a se insinua în viețile celor de care este acaparat (Serial Netflix).