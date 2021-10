Legendarul Bill Murray se alătură universului cinematografic Marvel într-un nou film: „Unele persoane au fost foarte surprinse de decizia mea”

Actorul favorit al regizorului Wes Anderson, care este pe afişul filmului „ The French Dispach ”, a anunţat într-un interviu acordat cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung că recent a filmat pentru un nou film, „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.Întrebat despre faptul că îi place să filmeze cu aceiaşi cineaşti, de la Wes Anderson la Sofia Coppola, trecând pe la Jim Jarmush, Bill Murray a explicat că îi se întâmplă uneori să colaboreze cu persoane noi: „Ştiţi, recent am filmat pentru un film Marvel. Nu ar trebui să spun, dar nu contează”, a declarat el.„În orice caz, unele persoane au fost foarte surprinse de decizia mea de a mă alătura unui astfel de proiect. Dar, pentru mine este clar: am învăţat să cunosc regizorul şi chiar îmi place. Este nostim, modest. Este tot ceea ce vreau de la un regizor”.„Am acceptat deci, cu toate că nu sunt interesat ca actor de aceste adaptări mari ale benzilor desenate”, a continuat el, precizând că regizorul în cauză este Peyton Reed , realizatorul „American Girls”.Peyton Reed a semnat trilogia „Ant-Man” pentru Marvel. Prevăzut pentru iulie 2023, filmul „Ant-Man and the Wasp: Quantumania” îi va reuni pe Paul Rudd şi Evangeline Lilly în rolurile principale, precum şi pe Michael Douglas (Hank Pym), Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) şi Jonathan Majors (Kang the Conqueror).