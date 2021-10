VIDEO Dune, pe primul loc box office-ul american / Care sunt celelalte filme care completează topul

După ce pandemia de COVID-19 i-a amânat lansarea cu aproape un an, Dune a fost lansat simultan în cinematografe şi pe HBO Max, conform strategiei de lansare hibridă anunţată de Warner Bros.În regia lui Denis Villeneuve, Dune îl are în rolul principal pe Timothee Chalamet, în rolul moştenitorului puternicului imperiu Atreides, angajat într-un război politic pentru planeta deşertică Arrakis, sau Dune.Din distribuţia plină de vedete fac parte şi Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Sharon Duncan-Brewster şi Oscar Isaac. Dune, o nouă adaptare a romanului cu acelaşi nume al autorului de science fiction Frank Herbert, a primit critici elogioase atât pentru spectaculoasa sa atmosferă futuristă, cât şi pentru interpretările actorilor.Pelicula a fost ovaţionată timp de opt minute la Festivalul de la Veneţia, unde a fost difuzată în premieră pe 3 septembrie.Dune a ajuns și în cinematografele din România vinerea trecută, concomitent cu lansarea în SUA.Un alt film cu Timothee Chalamet, The French Dispatch, cea mai recentă peliculă a regizorului Wes Anderson, a ajuns în cinematografe în weekend-ul recent încheiat, fiind lansată însă doar în 52 de locaţii şi totalizând încasări de 1,3 milioane de dolari.În centrul peliculei lui Anderson se află membrii redacţiei unei reviste americane fictive, cu sediul într-un orăşel franţuzesc, care se pregătesc să trimită la tipar cel mai recent număr. Din distribuţia producţiei fac parte, printre alţii, actorii: Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Lea Seydoux şi Adrien Brody.Locul al doilea este ocupat de Halloween Kills, un film cu o tematică de sezon, cu încasări de 14,5 milioane de dolari.În Halloween Kills, o continuare a peliculei Halloween din 2018, ne reîntâlnim cu Jamie Lee Curtis în rolul lui Laurie Strode, care se confruntă cu Nick Castle, interpretul criminalului în serie Michael Myers.Podiumul este completat de No Time to Die, cel mai recent film din seria James Bond, cu 11,9 milioane de dolari încasaţi peste weekend, în coborâre de pe locul al doilea cu o săptămână în urmă.Din distribuţia acestei superproducţii, în care actorul Daniel Craig interpretează pentru a cincea şi ultima oară rolul agentului secret 007, fac parte şi Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw şi Naomie Harris.Pe cea de-a patra poziţie se află filmul cu super-eroi Venom: Let There Be Carnage, produs de Sony, cu încasări de 9,1 milioane de dolari.Pelicula, o continuare a superproducţiei Venom din 2018, spune povestea unui jurnalist de investigaţie, interpretat de britanicul Tom Hardy, căruia contopirea cu extraterestrul Venom îi conferă superputeri.Pe locul al cincilea intră animaţia Ron's Gone Wrong, un film prin care studioul Disney doreşte să tragă un semnal de alarmă asupra impactului pe care îl au reţele de socializare asupra tinerilor - cu încasări de 7,3 milioane de dolari.Filmul spune povestea lui Barney, un adolescent retras şi singuratic, căruia îi este foarte greu să îşi facă prieteni. El îşi doreşte foarte mult să aibă drept prieten un robot, dar primeşte cadou de la tatăl său o versiune defectă, cu un software nefuncţional, şi va trebui să-şi înveţe noul tovarăş de joacă toate lucrurile de la zero.Cei doi dezvoltă până la urmă o adevărată prietenie, care sfidează orice limită a tehnologiei.