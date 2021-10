Nou record Netflix: The Queen's Gambit, depășită de un alt serial limitat la numărul de vizualizări (și nu e Squid Game)

Netflix a dezvăluit joi că seria limitată Maid („Menajera”), cu actrița americană Margaret Qualley în rolul principal, este pe cale de a depăși The Queen's Gambit și să devină cea mai urmărită serie limitată a sa.Maid este o dramă cu 10 episoade bazată pe „Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive”, cartea biografică a autoarei americane Stephanie Land Ea spune povestea lui Alex, jucată de Qualley, o tânără mamă care devine menajeră pentru a-și putea asigura traiul și scăpa dintr-o relație abuzivă în timp pentru a crea o viață mai bună pentru fiica ei, Maddy.Netflix estimează că seria Maid este pe cale de a fi urmărită de 67 de milioane de conturi (exprimarea poate suna bizar dar Netflix folosește acest indicator pentru a face distincție de utilizatorii individuali) în primele 28 de zile de la lansarea ce a avut loc pe 1 octombrie.The Queen's Gambit, care în prezent deține recordul pentru cea mai vizionată miniserie de pe Netflix, a fost urmărită de 62 de milioane de conturi în același interval de timp de la lansarea sa.Gambitul damei rămâne însă în continuare spectacolul cu cea mai longevivă prezență pe primul loc în topul vizualizărilor Netflix: 46 de zile.Gigantul american de streaming a dezvăluit de asemenea că, după 28 de zile, Squid Game („Jocul calamarului”) a fost vizionat de 142 de milioane de conturi, devenind cel mai vizionat spectacol original pe care l-a produs vreodată.Cu toate acestea, în Statele Unite Squid Game a fost detronat de pe prima poziție a celor mai vizionate spectacole difuzate de Netflix.P.S.: În caz că anunțul Netflix e puțin neclar, recordul deținut până acum de The Queen's Gambit se referă la seriile limitate difuzate de gigantul de streaming în timp ce Squid Game este cel mai vizionat film sau serial, fiind așteptat și un sezon 2 al său.