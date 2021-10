Cine a fost Halyna Hutchins, regizoarea ucisă vineri pe platoul de filmare: Născută în Ucraina și crescută la Cercul Arctic, ea era considerată una dintre vedetele în ascensiune ale Hollywood-ului

Halyna Hutchins era considerată una dintre vedetele în ascensiune ale Hollywood-ului

Născută în Ucraina în 1979, Hutchins a crescut într-o bază militară sovietică de la Cercul Arctic.Ea a urmat cursurile Universității Naționale din Kiev unde a obținut o diplomă în jurnalism internațional. Ea și-a început cariera ca jurnalist de investigație, lucrând pentru mai multe companii britanice care au realizat documentare despre subiecte din Europa de Est.Inspirată de cineaști precum Cristopher Doyle și Serghei Urusevski, ea a decis să încerce o carieră în cinematografie și s-a mutat la Los Angeles unde s-a angajat în diferite poziții de producător asistent, filmând între timp diferite scurtmetraje proprii.La recomandarea producătorului laureat al Premiului Emmy Robert Primes, ea s-a înscris la Conservatorul Institutului American de Film în 2013 unde a obținut o diplomă de Master in Fine Arts doi ani mai târziu.În 2018 ea a fost una dintre cele 8 femei selectate să participe la prestigiosul programul Fox DP Lab organizat de studioul 21st Century Fox pentru regizorii de imagine cinematografică.Un an mai târziu ea a fost aleasă drept una din „Vedetele în ascensiune” ale Hollywood-ului de către revista American Cinematographer „Sunt în stare de șoc. Nu pot să cred că un asemenea lucru s-a putut întâmpla pe un platou de filmare. Sunt atât de îndurerat de pierderea Halynei. Ea a fost un talent absolut genial și complet dedicat artei și cinematografiei”, a scris regizorul Adam Egypt Mortimer pe Twitter.Alături de Mortimer Halyna a produs Archenemy , un film de dramă-mister cu supereroi lansat în 2020 de SpectreVision și Voltage.Într-un tweet din luna noiembrie a anului trecut Mortimer a aclamat abilitățile ei tehnice, notând că „Halyna Hutchins, regizoarea de imagine a Archenemy, are o minte strălucitoare pentru lumină și compoziție”.Printre celelalte filme la care a lucrat Hutchins se numără drama polițistă Blindfire (2020), filmul horror The Mad Hatter (2021) și Darlin', un alt film horror lansat în 2019.Pentru televiziune ea a lucrat la serialul original al BET A Luv Tale: The Series.În ultima sa postare pe Instagram, făcută în urmă cu două zile, ea a urcat o înregistrare video în care apare călare pe un cal, notând că „unul dintre beneficiile filmării unui western e că ai ocazia să călărești cai în ziua ta liberă”.