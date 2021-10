După ce a câștigat Oscarul pentru „The Father”, Anthony Hopkins va juca și în „The Son”

Florian Zeller, romancier, dramaturg, regizor de teatru, scenarist şi regizor francez, a postat luni un mesaj pe Instagram în care a anunţat că filmările la The Son deja s-au încheiat şi a dezvăluit că Anthony Hopkins, laureat cu Oscar pentru cel mai bun actor pentru The Father, a făcut parte din acest nou lungmetraj.Distribuţia noului film este completată de Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby şi Zen McGrath.La fel ca The Father, The Son este o adaptare pentru marele ecran a uneia dintre piesele de teatru ale lui Florian Zeller.Subiectul noului film abordează depresia în adolescenţă, iar protagoniştii sunt Peter (Jackman), fosta lui soţie Kate (Dern) şi fiul lor Nicholas (McGrath).Când a anunţat noul proiect în aprilie, Zeller a subliniat că The Son este o poveste „profund umană”, exprimându-şi speranţa ca publicul să empatizeze cu această familie disfuncţională.„Atât Hugh cât şi Laura transmit o mare căldură sufletească, compasiune şi vulnerabilitate şi invită publicul să rezoneze cu ei în orice moment”, a spus dramaturgul şi cineastul francez.The Father, debutul regizorul al lui Forian Zeller, a stârnit senzaţie în rândul criticii şi a publicului prin emoţionanta povestire a unui bărbat care suferă de demenţă.Impulsionat de o extraordinare punere în scenă, The Father a câştigat două premii Oscar: cel mai bun actor pentru Hopkins - care la 83 de ani a devenit cel mai vârstnic actor câştigător la preţioasei statuete - şi cel mai bun scenariu adaptat pentru Christopher Hampton şi Florian Zeller.Anthony Hopkins mai are un Oscar pentru cel mai bun actor, pentru memorabila sa interpretare a personajului Dr. Lecter din filmul Tăcerea mieilor („The Silence of the Lambs” - 1991).