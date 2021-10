„No Time to Die” a stabilit un nou record de încasări pentru franciza James Bond

007 No Time to Die

Acest film - cel de-al cincilea care l-a avut ca protagonist pe Daniel Craig - a obţinut încasări de 21 de milioane de lire sterline (28,6 milioane de dolari) în urma proiecţiilor organizate în cinematografele britanice de vineri până duminică, potrivit companiei Comscore.„No Time To Die” a depăşit astfel încasările de 20,2 milioane de lire sterline (27,5 milioane de dolari) realizate de „Skyfall” în weekendul său de debut şi pe cele de 19,8 milioane de dolari (27 milioane de dolari) realizate de "Spectre" în weekendul premierei sale. Aceste două filme ocupă poziţiile a doua, respectiv a treia în box-office-ul britanic din toate timpurile.Mulţi reprezentanţi ai industriei cinematografice speră că „No Time To Die” va contribui la o repornire a box-office-ul, după perioada în care sălile de proiecţii au rămas închise din cauza pandemiei de coronavirus.Lungmetrajul a fost regizat de cineastul american Cary Joji Fukunaga, iar din distribuţia lui fac parte şi actorii Lea Seydoux, Rami Malek şi Lashana Lynch.Cei mai mulţi critici au lăudat pelicula, acordându-i recenzii de cinci stele după premiera sa regală de la Royal Albert Hall din Londra. Au existat însă şi anumite păreri potrivit cărora filmul nu ar justifica o durată totală de 163 de minute.Reprezentanţii studioului Universal au precizat că „No Time To Die” a avut premiera în 772 de cinematografe din Marea Britanie şi Irlanda în seara de joi - cu 25 mai multe săli decât deţinătorul precedentului record în domeniu, „Stars Wars: Rise of Skywalker”, stabilit în 2019.Atunci când „Skyfall” a debutat pe marile ecrane britanice şi irlandeze în urmă cu nouă ani, acel film a fost proiectat în 587 de cinematografe.Atenţia specialiştilor se va îndrepta în curând spre performanţele de box-office pe care „No Time To Die” le va avea în America de Nord, unde premiera sa va avea loc în data de 8 octombrie.Alte pieţe cinematografice în care publicul nu a putut deocamdată să vizioneze cele mai noi aventuri ale agentului 007 sunt Franţa, Rusia, China şi Australia, iar lansări globale ale peliculei sunt programate pentru sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie.