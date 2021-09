Netflix lansează documentarul "Britney vs Spears"

Acest film al gigantului de televiziune era un proiect mult aşteptat după apariţia reportajului "Framing Britney', publicat de ziarul The New York Times, care a expus acest caz, la care s-a adăugat cel prezentat de BBC,"The Battle for Britney", deşi artista s-a declarat "dezgustată" de cei care doresc să exploateze situaţia sa personală."Britney vs Spears" va analiza cotiturile luate de viaţa lui Britney, care din idol al adolescenţilor a devenită divă pop, pentru a se confrunta apoi cu probleme ce au dus la deteriorarea sănătăţii sale mintale.Netflix a asigurat că documentarul va prezenta interviuri exclusive şi mărturii ale persoanelor din anturajul cântăreţei, alături de complicatul caz al tutelei legale care i-a controlat viaţa în ultimii 13 ani.Data lansării documentarului nu este aleasă întâmplător, având în vedere că va avea loc cu o zi înainte de decizia judecătoarei care dezbate cazul Britney, Brenda Penny, şi care ar putea pune capăt acestei tutele."Evenimente recente legate de această tutelă au pus la îndoială faptul dacă circumstanţele s-au schimbat, astfel încât să nu mai existe motive pentru stabilirea unei tutele", a declarat tatăl cântăreţei, Jamie Spears.Lucrurile sunt însă mai complicate, având în vedere că în urmă cu o lună tatăl cântăreţei anunţa că renunţă la tutelă sub unele condiţii, precum desemnarea unui alt tutore legal. La rândul său, avocatul lui Britney, Mathew Rosengart, a cerut miercuri să se pună capăt "imediat" şi efectiv în ziua procesului acestei tutele, având în vedere că artista trebuie să semneze un acord prenupţial cu logodnicul său.Săptămâna trecută, Britney Spears a anunţat că se căsătoreşte cu Sam Asghari, cu care este logodită de cinci ani. Fanii artistei aşteaptă însă cu îngrijorare decizia judecătoarei cu privire la acest caz, care a făcut înconjurul lumii în urma dezvăluirilor tulburătoare făcute de Britney la 23 iunie.