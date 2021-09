Cineaștii români își întâlnesc publicul la Noaptea Albă a Filmului Românesc, pe 24 septembrie

Parteneriat media

BUCUREȘTI





Fragile Codependență, r. Ioana Mischie

Cerbul a trecut prin fața mea, r. Vlad Petri

Apropieri, r. Ioana Grigore

Urșii, r. Alin Duruian

În numele tatălui, r. Vladimir Dembinski

Împreună, r. Alma Buhagiar

Despre noi, r. Ruxandra Ghițescu

Trecut de ora 8, r. Alex Pintică

Locuri ascunse, r. Teona Galgoțiu

31 de ore, r. Claudiu Mitcu

Eu sunt Dorin, r. Valeriu Andriuță

Interfon 15, r. Andrei Epure

Șoarecele B, r. Ioachim Stroe

Carmen de bezea, r. Denisse Conn Tubacu

Intermezzo pentru aspirator autonom și sfârșitul lumii, r. Eugen Dediu

Statul paralel, r. Octav Chelaru

27 de copii, r. Daniel Wyland

Vânătoarea de cerbi, r. Andrei Olănescu

Doi fără, r. Miruna Minculescu

Cântec de leagăn, r. Paul Mureșan

Eu contez, r. Alina Șerban

Poate întunericul mă va acoperi, r. Andrei Epure

Datoria, r. Andrei Redinciuc

Empiric, r. Ioana Țurcan

Prin oraș circulă scurte povești de dragoste, r. Corina Dașoveanu

În programul celei de-a 12 ediții figurează peste 40 de filme românești în 15 locații din București și Cluj-Napoca. Un moment special va fi proiecția peliculei Marfa și banii, in memoriam Luminița Gheorgiu, film de la a cărui lansare se împlinesc 20 de ani. În Grădina Muzeului Național al Literaturii Române, de la ora 22:15, regizorul Cristi Puiu și actorii Alexandru Papadopol, Dragoș Bucur, Ioana Flora vor vorbi despre acest debut care a marcat definitiv cinema-ul românesc din ultimele două decenii.În Capitală, filmele vor putea fi văzute la Cinema sub clar de lună (Grădina Muzeului Național al Literaturii Române), Cinema Elvire Popesco (interior și în aer liber), Cinema Muzeul Țăranului, Amfiteatru TNB – Open Air, Cinemateca Union, Hollywood Multiplex - București Mall, Happy Cinema - Liberty Mall, UNATC – Sala de cinema, Grădina cu filme CREART, Unteatru – Open Air, J'ai Bistrot, Grădina Alhambra, Mercato Kultur, Deschis Gastrobar. La Cluj-Napoca, proiecțiile vor avea loc la Cinema Victoria.IMPORTANT: Noaptea Albă a Filmului Românesc va avea loc cu respectarea măsurilor de siguranță necesare în această perioadă. Masca de protecție este obligatorie pe toată durata evenimentului, atât în interior, cât și în aer liber. Totodată, va fi permis accesul persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, al celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore înaintea începerii evenimentului şi al persoanelor care prezintă rezultatul negativ certificat de o unitate medicală al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înaintea începerii evenimentului.(*Bilete pe Eventbook.ro)20:00 Căutătorul de vânt, r. Mihai Sofronea, 95' / Proiecție specială22:15 Marfa și banii, r. Cristi Puiu, 90' / Proiecție specială – 20 de ani de la lansare | In memoriam Luminița Gheorghiu18:30 Câmp de maci, r. Eugen Jebeleanu, 82' 20:30 #dogpoopgirl, r. Andrei Huțuleac, 79' / avanpremieră 22:30 Otto Barbarul, r. Ruxandra Ghițescu, 111' | premieră21:00 Copii pierduți pe plajă, r. Alina Manolache, 70' / proiecție specială20:00 România sălbatică, r. Dan Dinu, Cosmin Dumitrache, 123'19:45 După 40 de zile, r. Andrei Gruzsnicki, 99'21:45 Întregalde, r. Radu Muntean, 104'00:00 Rondul de noapte, r. Iosif Demian, 117' / avanpremieră19:30 Spioni de ocazie, r. Oana Bujgoi Giurgiu, 119' / proiecție specială22:15 Holy Father, r. Andrei Dăscălescu, 85'19:00 Neidentificat, r. Bogdan George Apetri, 123'21:30 Complet necunoscuți, r. Octavian Strunilă, 94' / premieră20:00 Pup-o, mă! 2: Mireasa nebună, r. Camelia Popa, 90'22:00 Luca, r. Horațiu Mălăele, 105'18:00 Scurtmetraje românești (V) 97'20:00 Noi împotriva noastră, r. Andra Tarara, 74'21:45 În mijlocul meu, vocea, r. Andra Hera, 89'20:00 Berliner, r. Marian Crișan, 95'20:00 Blană bombă, r. Claudiu Mitcu, 87'21:45 Swamp City, r. Bogdan Pușlenghea, Ovidiu Zimcea, 105'19:45 Mia își ratează răzbunarea, r. Bogdan Theodor Olteanu, 82'21:30 Toni și prietenii săi, r. Ion Indolean, 93'19:45 Scurtmetraje românești (I) 108'22:00 Scurtmetraje românești (II) 106'19:45 Scurtmetraje românești (III), 107'22:00 Scurtmetraje românești (IV) 110'22:15 Babardeală cu bucluc sau porno balamuc, r. Radu Jude, 106'19:30 Mia își ratează răzbunarea, r. Bogdan Theodor Olteanu, 82' / În prezența echipei21:45 Întregalde, r. Radu Muntean, 104'