Patru thrillere Netflix din 2021 pentru cei cu nervi tari, numai bune pentru un weekend ploios de streaming

Printre propunerile de top ale lui Netflix sunt filme despre asasini, despre prieteni care sunt vânați, dar și un documentar impresionant despre terorism și urmările acestuia, propune BGR.com .

Turning Point: 9/11 and the War on Terror

Este un serial cu cinci episoade despre una din cele mai zguduitoare zile din istoria americană. Când credeam că știu multe despre acest subiect, mi-a dovedit că greșeam. Serialul acoperă mai mult decât cele 24 de ore ale lui 11 septembrie 2001. Vânarea lui Osama bin Laden din episodul de mijloc este plină de tensiune. Iar mărturiile emoționante ale celor care au fost acolo la New York pe 11 septembrie sunt tulburătoare. Ca și imaginile serialului, unele de-a dreptul șocante, mai ales cele cu oameni care sar disperați din turnuri ca să evite flăcările.

Kate

Thrillerul cu Mary Elizabeth Winstead, despre o asasină care este otrăvită și pornește un vârtej de răzbunare în orele pe care le mai are de trăit este puternic. Peisaj urban inundat în neon care pare a fi dintr-un joc video. Plus Yakuza, Woody Harrelson și aproape două ore aproape non-stop de acțiune sângeroasă. Este cinema de top? Sigur că nu. Mi-a plăcut aproape fiecare minut? Sigur că da!





Clickbait

Serial în opt episoade. Nick Brewer, soț, tată și frate, dispare într-o bună zi. Un video cu Nick apare pe internet. Este bătut rău și ține un carton pe care scrie: „Abuzez femei. La cinci milioane de vizualizări, voi muri”.

Introducerea lui Netflix spune: „Amenințare sau mărturisire? Sau amândouă? Când sora și soția se grăbesc să-l găsească și să-l salveze, ele descoperă o latură a lui Nick despre care nu știau că există”.





Prey

Este un film vorbit în germană despre un grup de prieteni care pornesc într-o drumeție. „Când grupul aude împușcături în apropiere, le pun pe seama vânătorilor din pădure”, spune Netflix. Dar își dau repede seama că cel care trage este un vânător, iar ei sunt prada involuntară, în cursă disperată pentru supraviețuire.





