Începe Festivalul de Film San Sebastian: 5 producții românești participă la competiții

În festival vor fi prezentate 175 de filme, lungmetraje şi scurtmetraje, de ficţiune şi documentare. Festivalul va fi deschis cu proiecţia filmului „One Second”, de Zhang Yimou, inclus în competiţie, şi a scurtmetrajului „Rosa Rosae. La guerra civil”, de Carlos Saura. „Las leyes de la frontera”, de Daniel Monzón, va închide ediţia de anul acesta.În competiţie au fost alese 16 producţii. „Crai nou”, primul lungmetraj regizat de actriţa Alina Grigore, va concura cu pelicule semnate, între alţii, de Laurent Cantet, Terence Davies, Lucile Hadzihalilovic, Fernando León de Aranoa şi Claire Simon.„Crai nou”, scris şi regizat de Alina Grigore, cu Ioana Chiţu, Mircea Postelnicu, Mircea Silaghi şi Vlad Ivanov în distribuţie, urmăreşte călătoria psihologică a unei tinere spre dezumanizare. Irina se luptă să aibă o studii superioare şi să scape de violenţa din familiei ei disfunţională. O experienţă sexuală ambiguă îi va impulsiona intenţia de a lupta contra violenţei din familia ei.Alina Grigore este cunoscută pentru rolul din „Ilegitim” (2016), regizat de Adrian Sitaru, cu care a scris scenariul, şi care a fost premiat în secţiunea Forum a Berlinalei. Înainte de asta, ea a jucat, între altele, în serialele „Îngeraşii” şi „Aniela”.Lungmetrajele selectate în competiţie sunt: „Arthur Rambo” (Franţa), de Laurent Cantet, „Benediction” (UK), de Terence Davies, „Camila saldra esta noche” (Argentina), de Ines Barrionuevo, „Crai nou” (România), de Alina Grigore, „Distancia de rescate” (SUA, Chile, Spania), de Claudia Llosa, „As in Heaven” (Danemarca), de Tea Lindeburg, „Earwig” (UK, Franţa, Belgia), de Lucile Hadzihalilovic, „Fire on the Plain” (China), de Zhang Ji, „Vous ne desirez que moi” (Franţa), de Claire Simon, producţiile spaniole „Maixabel”,de Iciar Bollaín, „El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa, „La abuela”, de Paco Plaza, şi „Quién lo impide”, de Jonás Trueba, „One Second” (China), de Zhang Yimou, „Enquête sur un scandale d'état” (Franţa), de Thierry de Peretti, şi „The Eyes of Tammy Faye” (SUA), de Michael Showalter.În secţiunea New Directors, dedicată cineaştilor aflaţi la primul sau al doilea lungmetraj, a fost selectat „Marocco”, semnat de Emanuel Pârvu. Treisprezece producţii din 15 ţări concurează pentru trofeul Kutxabank-New Directors în valoare de 50.000 de euro, potrivit news.ro.Al doilea lungmetraj al lui Pârvu, cu Şerban Pavlu, Crina Semciuc şi debutanţii Ana Indricău şi Tudor Cucu - Dumitrescu în distribuţie, urmăreşte destinele a două iubiri care ajung în situaţii de viaţă şi de moarte ca urmare a neîncrederii. Este o poveste universală despre responsabilitatea morală a faptelor care duc la consecinţe fatale, dar şi despre lanţul faptelor mici făcute cu intenţii bune care generează prăbuşirea unui eşafodaj construit pe o iubire puternică.Dacă în 2020 conceptul de distanţare fizică a fost în centrul atenţiei la ceremonia de deschidere, un an mai târziu vor fi îmbrăţişările, spun organizatorii.Javier Bardem, Antonio Banderas, Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Johnny Depp, Emmanuelle Devos, Dolores Fonzi, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Vincent Lindon, Noémie Merlant, Clarke Peters, Raphael, Simon Rex, Stanley Tucci şi María Valverde au confirmat prezenţa la cea de-a 69-a ediţie a festivalului.