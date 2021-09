Noutăți Astra Film Festival. A început programul special Bărcile de Salvare

Parteneriat media

Primul eveniment din cadrul programului special Bărcile de Salvare a început marți seară, când publicul s-a îmbarcat în bărci și hidrobiciclete pe muzica celor de la Zece prăjini, instalați pe bacul plutitor. Atât cei din bărci, cât și spectatorii care au luat loc pe băncile instalate pe uscat, la Casa Podarului, au avut prilejul să vadă documentarul-investigație „Genocidul stejarilor seculari”, realizat de Alex Nedea și David Muntean. Jurnaliștii de la Recorder au luat la pas pădurile din mai multe județe administrate de Ocolul Silvic Muntenia, au adunat dovezi și i-au confruntat pe toți cei implicați în fenomenul tăierii stejarilor seculari sănătoși, sub pretextul „igienizării pădurii”. După proiecție, Alex Nedea a răspuns întrebărilor puse de spectatori, într-un dialog inedit care a avut loc chiar pe lac.Programul special Bărcile de Salvare va continua astăzi cu proiecția unei premiere absolute: filmul În zodia codului roșu, realizat de jurnalistul Paul Angelescu (Pro TV, emisiunea România, te iubesc!). Jurnalistul a filmat pentru acest documentar în Grecia, în timpul incendiilor devastatoare din această vară, care au mistuit zeci de mii de hectare de păduri.Filmul va fi proiectat în premieră în această seară la #AFF2021 și va fi urmat de o discuție între public și jurnalistul Paul Angelescu. Organizatorii atrag atenția că este interzisă folosirea aparatelor de înregistrat pe parcursul vizionării reportajului „În zodia codului roșu”. Bilete: https://eventbook.ro/film/bilete-astra-film-festival-2021-in-zodia-codului-rosu?lang=ro

Mâine, programul Bărcile de salvare va continua cu proiecția unui alt film marca România, te iubesc: producția Ca-n codru, realizată de jurnalistul Alex Dima, care a documentat modul în care se fură în pădurile din jurul Sibiului. Bilete: https://eventbook.ro/film/bilete-astra-film-festival- 2021-ca-n-codru?lang=ro.



Atât îmbarcarea cât și întoarcerea pe mal vor fi acompaniate de formația Zece Prăjini, ceea ce va contribui la o atmosferă cu totul aparte. Spectatorii care participă la proiecțiile din cadrul Programului Bărcile de salvare primesc la îmbarcare veste de salvare și, dacă doresc, pot fi însoțiți în această experiență de celebrii urși de pluș.Pachetul special al serii de miercuri, 8 septembrie, va fi completat de un alt moment: concertul Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu (Târgul de Țară, 22:00), care va încălzi cu siguranță atmosfera. Accesul la concert este gratuit, cu condiția prezentării unor bilete cu valoare 0, care se pot achiziționa online (pe Eventbook), sau de la Muzeul Astra.Festivalul Astra Film Sibiu continuă de asemenea cu evenimente cinematografice care au loc la Muzeul Astra (Târgul de Țară, Amfiteatru și sala Changes - Muzeul Astra) și în centrul vechi al Sibiului (Piața Mică, Astra Film Studio și Centrul Besoiu). În multe cazuri, proiecțiile sunt urmate de sesiuni Q&A, când spectatorii au ocazia să stea de vorbă cu realizatorii.Festivalul Astra Film Sibiu, ajuns la cea de a 28-a ediție, prezintă 200 de evenimente cinematografice care pot fi urmărite în aer liber, în săli de cinema și online. AFF Online prezintă 43 de titluri din selecția oficială, care vor putea fi vizionate online, de oriunde din România, începând cu a doua zi după ce acestea au fost proiectate și până în data de 19 septembrie, ora 23:59.Programul complet al festivalului: https://www.astrafilm.ro/ro/program-orar?date=8 Bilete și locații: https://www.astrafilm.ro/ro/bilete-si-locatii