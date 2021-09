„Once You Know” la Astra Film Festival: Documentarul care propune să ne întoarcem la triburi pentru a supraviețui schimbărilor climatice

Regizorul devine personajul principal și dispare obiectivitatea

Singura noastră speranță e să revenim la triburi

Conform unui raport publicat la începutul lunii august de IPCC , un grup de experți în evoluția climei, impactul oamenilor asupra fenomenelor meteorologice e mult mai mare decât estimările anterioare.Practic, toate inundațiile, temperaturile caniculare, incendiile naturale și alte catastrofe sunt rezultatul direct al obiceiurilor noastre din lumea modernă. Emisiile de dioxid de carbon stau la baza situației disperate în care ne aflăm, dar nu ajută nici poluarea excesivă sau defrișările ilegale.Un șef de la ONU a declarat că raportul reprezintă un „cod roșu pentru umanitate”. Dacă nu reușim să redresăm cursul schimbărilor climatice, s-ar putea să avem de-a face cu o calamitate globală, un eveniment, sau mai multe, care ar avea un impact asupra întregii umanități.Temperaturile ridicate pot duce la războaie, fenomene meteorologice extreme, creșterea nivelului apelor, migrație la un nivel nemaiîntâlnit în istorie și alte nenorociri care amenință existența noastră pe planetă.Există și o veste bună: nu e prea târziu. Raportul spune că putem stabiliza schimbările de temperatură dacă reușim să tăiem semnificativ emisiile de carbon. Pentru asta e nevoie de un efort comun, nu doar o mobilizare la nivel politic.Documentarul „Once You Know” prezintă un scenariu mult mai sumbru. Realizat de Emmanuel Cappellin, lungmetrajul e o perspectivă profund subiectivă despre schimbările climatice și problema resurselor limitate.A fost proiectat în deschiderea festivalului Astra, care are loc în perioada 5-12 septembrie la Sibiu , și poate fi urmărit din nou în 7 septembrie, la Astra Film Studio de la ora 12:00.E un documentar interesant dacă îți plac scenariile apocaliptice, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Când vorbim despre schimbările climatice, nimic nu e simplu:„Once You Know” e despre viitorul umanității dar și despre Emmanuel Cappellin. Vrea să afle în ce direcție ne îndreptăm, e singura chestie care-l face să se trezească dimineața din pat.Un scop nobil, fără îndoială, dar toată voința lui pornește de la o carte publicată în 1972: The Limits to Growth. E Biblia lui personală. Toate scenariile descrise în documentar sunt luate din scrierile lui Dennis Meadows.„The Limits to Growth” a fost criticată când a apărut și are o vechime care nu poate fi ignorată dar în documentar apare ca dovadă infailibilă că ne așteaptă colapsul civilizației.E greu de spus asta din moment ce avem resurse științifice mult mai performante în zilele noastre și nici așa nu știm exact ce urmează. E clar că ne-am distrat prea mult pe Terra și am profitat de resurse dar măcar de dragul obiectivității ar fi putut spune câte ceva despre cei care încearcă să găsească soluții.Invitații care vorbesc despre sfârșitul civilizației sunt, la fel ca regizorul, obsedați de cartea aia. Parcă a vrut să găsească doar oameni care sunt de acord cu el, un demers suspect pentru orice om care caută adevărul.Așa l-a descoperit pe Richard Heinberg, un jurnalist care a scris 13 cărți despre subiectul resurselor limitate. El a decis, împreună cu soția lui, să facă sacrificiul suprem: o viață fără copii.E alegerea fiecăruia dar sunt oameni de știință care spun că declinul demografic e o amenințare serioasă pentru civilizație. Acesta e doar o instanță în care documentarul nu prezintă mai multe opinii, ca privitorul să tragă propriile concluzii. De fapt, nu o să găsești multe concluzii în „Once You Know”, în afară de una care cochetează cu utopia:Emmanuel locuiește într-un sat din sudul Franței care experimentează cu o formă de democrație mai directă. Toți localnicii au un cuvânt de spus în deciziile pe care le iau. De exemplu, s-au decis să oprească iluminatul stradal după miezul nopții.O soluție bună, dar greu de imaginat într-o metropolă.Jean-Marc Jancovici, un om de știință care se ocupă și cu probleme de climă, e de părere că nu ar trebui să fugim cu toții în munți. Nu e o soluție realistă și genul ăsta de migrație e tot un fel de elitism care va duce la conflicte între săraci și bogați.Soluția e să învățăm să locuim împreună, în grupuri restrânse, unde fiecare are o contribuție importantă. Când vom vedea efectele serioase ale schimbărilor climatice, supraviețuirea speciei umane va depinde doar de comunitate.Trebuie să avem oameni de încredere în jurul nostru, care înțeleg amenințarea care ne așteaptă, fără să ne bazăm prea mult pe clasa politică. Regizorul documentarului e total de acord cu Jean-Marc, iar experimentele din satul său sunt de bun augur, dar contra-argumentul ce apare aici, și care nu e nici măcar discutat în documentar, e problema uniformizării. Ce se va întâmpla cu cel care nu vrea să facă parte din tribul tău?„Once You Know” e un documentar care poate fi apreciat dacă nu te deranjează foarte mult perspectiva personală a regizorului. Nu e doar un film-maker. E un activist care își prezintă cauza în care crede cu tărie. În consecință, lucrurile nu sunt deloc nuanțate.Un lucru e clar: schimbările climatice sunt cât se poate de reale și e datoria noastră să facem ceva pentru planetă. Dar modul în care ne mobilizăm rămâne un subiect de aprinsă dezbatere.