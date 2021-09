VIDEO „Shang-Chi”, primul film Marvel cu un supererou asiatic, a înregistrat încasări peste așteptări la box office

Lungmetrajul de aventuri are în centru un fost asasin care trebuie să lupte cu moştenirea tatălui său malefic şi a sindicatului de crimă organizată pe care îl conduce. Regizat de Destin Daniel Cretton (cunoscut pentru „Just Mercy”), filmul îi are în distribuţie pe Awkwafina, Michelle Yeoh, Tony Leung şi Meng’er Zhang.Debutantul Simu Liu, care a apărut anterior în sitcomul canadian „Kim’s Convenience”, interpretează rolul principal.În primul weekend pe marile ecrane nord-americane, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” a generat încasări de 71,4 milioane de dolari, cu 20 de milioane de dolari mai mult decât era estimat de producători.Acesta a fost al doilea cel mai bun weekend de încasări pentru un film din timpul pandemiei, după „Black Widow”, cu 80,3 milioane de dolari, şi cu puţin înaintea „F9”, cu 70 de milioane de dolari.Spre deosebire de „Black Widow”, disponibil şi online, pe Disney+, „Shang-Chi” a fost lansat doar în cinematografe. La nivel internaţional, „Shang-Chi” a generat încasări de 56,2 milioane de dolari, după ce a avut premiera în pieţe importante ca Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie, Japonia, Coreea, Brazilia şi Mexic.Thrillerul horror „ Candyman ”, scris de Jordan Peele şi regizat de Nia DaCosta, a coborât pe poziţia secundă în box office-ul nord-american, după ce, în al doilea weekend de la lansare, a generat încasări de 10,5 milioane de dolari. Continuarea lungmetrajului din 1992 îl are în rol principal pe Yahya Abdul-Mateen II şi a fost bine primită de critici şi cinefili, cu un scor de 85% pe Rotten Tomatoes.Comedia SF „ Free Guy ”, regizată de Shawn Levy, cu Ryan Reynolds şi Jodie Comer în rolurile principale, a obţinut încasări de 8,7 milioane de dolari în al patrulea weekend de la premieră, coborând un loc, până pe trei.