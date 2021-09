Dumitru Budrala: Filme adevărate, pe care le poți vedea doar la festivalul de la Sibiu

Parteneriat Media

Evenimentul de deschidere, care va avea loc începând cu ora 18:00, la Scena Lac din Cadrul Muzeului Astra, va fi prezentat de jurnalista Teodora Tompea, iar Tudor Chirilă va recomanda programul festivalului. Publicul va avea ocazia să vadă în premieră documentarul eveniment „Acum știi”, al regizorului Emmanuel Cappelle, a cărui concluzie („Schimbările climatice vor arunca lumea în colaps”) are toate șansele să schimbe părerea spectatorilor asupra viitorul umanității. Seara se va încheia cu un concert marca Martyn Jacques of The Tiger Lillies.Temele principale ale #AFF2021, Alerta de colaps climatic, Cupluri în ape tulburi, Procreare în noile coordonate, Moarte indecentă și Granițe, tratează unele dintre cele mai importante și mai profunde subiecte ale momentului.Festivalul Astra Film Sibiu, ajuns la cea de a 28-a ediție, va prezenta 200 de evenimente cinematografice, inclusiv programul special de vizionare de filme din bărci care plutesc pe lac, Bărcile de Salvare, care va prezenta proiecțiile unor filme realizate de jurnaliști de la Recorder și de la emisiunea „România, te iubesc!” (Pro TV). Plus nelipsitele surprize.Evenimentele vor putea fi urmărite în săli de cinema, în aer liber și online: la Muzeul Astra (Scena Lac, Târgul de Țară, Amfiteatru, Mori de Vânt), în Piața Mică, la Astra Film Studio și la Centrul Besoiu. Programul complet, bilete, alte detalii, pe site-ul festivalului: https://astrafilm.ro.Gala de deschidere va începe la ora 18:00 pe Scena Lac din Muzeul Astra și va fi urmată de proiecția în premieră a filmului „Acum știi” (2021 - Franța, r. Emmanuel Cappelle). Este un film-șoc, a cărui concluzie („Schimbările climatice vor arunca lumea în colaps”) are toate șansele să schimbe părerea spectatorilor asupra viitorul umanității. Imediat după film, spectatorii sunt chemați să participe la o dezbatere moderată de jurnalista Teodora Tompea, a cărei invitat special este Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteorologice extreme. Va urma apoi, de la 21:30, concertul Martyn Jacques of The Tiger Lillies.Organizatorii au avut de ales din aproximativ 3.000 de filme venite din toată lumea, din India în Columbia și din Norvegia în Burkina Faso. Selecția realizată de organizatori va propune foarte multe premiere; mai mult de patru filme din cinci vor fi văzute pentru prima oară în România, iar printre ele se află numeroase premiere mondiale.„Astra Film Festival este cel mai important festival de acest gen din România, însumând o cultură și o istorie a cinematografiei documentare de zeci de ani. Selecția oficială va confirma acest lucru, propunând filme remarcabile și foarte multe premiere. Filme pe care le poți vedea doar la Sibiu, și niciunde altundeva. Povești ale oamenilor, felul lor de a fi. Filme întotdeauna profunde, necosmetizate, care te lovesc într-un fel, poate te schimbă, și te aruncă înapoi în viața ta mai matur și mai înțelept”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.Vor fi patru secțiuni competiționale (Voci emergente ale documentarului, Europa Centrală și de Vest, România și DocSchool), iar premiile în valoare de 20.000 de euro sunt oferite de ICR, HBO Europe, Consulatul Germaniei în Sibiu, UCIN, Cinelabs.Profilul profesional al celei de a 28-a ediții Astra Film Festival este completat de Astra Film DokTank (6-12 septembrie), un consistent program dedicat industriei de film. Va fi o ediție hibridă: unele activități se vor desfășura la Sibiu, altele online.„Programul Astra Film DokTank are ca scop încurajarea dezvoltării și creșterii industriei documentare românești și europene. Prin acest program selectăm și promovăm proiecte în toate etapele dezvoltării, oferindu-le regizorilor de film documentar o platformă prin care să interacționeze cu experți din industrie și să găsească potențiali parteneri pentru proiectele lor”, declară Kato Csilla, director artistic Astra Film Festival.este un workshop intensiv de patru zile pentru proiectele de film, ce constă în programe de mentoring, discuții, întâlniri one-to-one și un pitch public în fața unei audiențe de experți și reprezentanți ai industriei cinemaului documentar. Astra Film Lab pune accent pe proiecte și echipe din regiune, cu scopul de a facilita schimburi internaționale. Pentru ediția din acest an au fost selectate 11 proiecte din Bulgaria, Croația, Germania, Italia, Letonia, Moldova, Polonia, Rusia, Ucraina, Ungaria și România.De asemenea, în cadrul zilelor Dok Tank vor mai avea loc întâlniri și mese rotunde cu teme precum viitorul filmului documentar în televiziune și realizarea primului lungmetraj documentar, cu participarea studenților de la universități europene de filme și patru evenimente majore: O viață în spatele camerei, Stereotipurile și etica documentarului, Masterclass Salome Jashi și Workshop Christoph Krutzler.. Pasionații de film documentar vor avea ocazia să întâlnească un invitat foarte special, Gary Clarke, unul dintre cei mai apreciați directori de imagine din Marea Britanie, nominalizat la Premiile Emmy. Gary Clarke va susține un masterclass, „În Căutarea Realului: Etica Documetarului Dramatizat” (miercuri 8 septembrie, 14:00) și un dialog cu Liviu Tipuriță - nominalizat la BAFTA (joi 9 septembrie, 14:00). Ambele întâlniri vor avea loc la Sala CHANGES de la intrarea principală în Muzeul din Dumbrava Sibiului. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.Scurtă istorie a documentarului și prezentarea câtorva idei care au făcut obiectul dezbaterilor de la realizarea primelor imagini în mișcare și continuă să influențeze producțiile vizuale în zilele noastre.Prezentare de dr. Oana Ivan, profesor asistent al programului de master în film documentar al Facultății de teatru și film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.Discuție cu Salome Jashi din Georgia, moderată de criticul Ionuț Mureș. Salome Jashi este unul dintre cele mai interesante nume de pe scena documentarului actual. Filmele ei au fost selectate și premiate la festivaluri precum Visions du reel din Elveția și Sundance din SUA. Acum 5 ani, a câștigat premiul Astra Film pentru cel mai bun film din Europa Centrală și de Est (cu filmul The Dazzling Light of Sunset). Anul acesta, este prezentă în selecția oficială cu un film-parabolă, Taming the Garden (Pădurea domestică).WORKSHOP CHRISTOPH KRUTZLER. Christoph Krutzler, unul dintre cei mai valoroși actori de teatru şi film din Austria, va susține un workshop în limba engleză, despre influențele reciproce pe care le exercită filmul documentar şi cel de ficţiune (11 septembrie, 13.00 - Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, Sala „Changes”, Pavilionul de la Intrarea 1). Krutzler este invitat special la premiera documentarului #newTogether (regizat de Carmen Lidia Vidu şi produs de Forumul Cultural Austriac București.Ediția din acest an va include și o componentă online, în cadrul căreia un număr de 43 de titluri din selecția oficială vor putea fi vizionate de oriunde din România. Filmele vor deveni accesibile după proiecția lor fizică de la Sibiu și vor rămâne disponibile pe platforma festivalului timp de o săptămână după încheierea ediției fizice, adică până în 19 septembrie ora 23.59.Detalii despre filmele cu programare online și modul de achiziționare a biletelor și abonamentelor vor fi disponibile pe site-ul festivalului www.astrafilm.ro începând de luni 6 septembrie 2021.Ca de fiecare dată, Astra Film Festival oferă Vibrații AFF, o serie de concerte ale unor trupe foarte apreciate de public, orice vârstă ar avea. Astfel, publicul este așteptat să câte și să danseze împreună cu artiștii de la Martyn Jacques of The Tiger Lillies: Cabinet of Dr Caligari (Cine-Concert) - duminică, 5 septembrie, 21:30 (Scena Lac). Cei trei membri ai trupei, Adrian Stout, Martyn Jacques și Jonas Golland, au dezvoltat un stil muzical propriu - o combinație originală între operă, muzică gypsy și rock experimental.Alte concerte recomandate: Taraful Jean Americani și Corina Sârghi miercuri, 8 septembrie , ora 22:30 in Piata Mica ; DJ Kosta - joi, 9 septembrie, 14:00 (Târg de Țară); Mădălina Pavăl - sâmbătă, 11 septembrie, 14:00 (Târg de Țară).Programul complet al festivalului: https://www.astrafilm.ro/ro/program-orar?date=5 Bilete și locații: https://www.astrafilm.ro/ro/bilete-si-locatii A 28-a ediție Astra Film Festival - Festivalul Internațional de Film Documentar de la Sibiu celebrează viața, în toată diversitatea ei, prin cele peste 200 de evenimente cinematografice. 