Tudor Chirilă prezintă programul Astra Film Festival 2021

Tudor Chirilă recomandă programul celei de-a 28-a ediții a festivalului Astra Film de la Sibiu. În mesajul său, care va fi transmis în deschiderea festivalului, Tudor Chirilă se referă la importanța filmului documentar, respectiv la impactul pe care îl poate avea asupra publicului un eveniment cultural de talia Astra Film Festival. Gala de deschidere va avea loc duminică, 5 septembrie (18:00), la Scena Lac din Muzeul Astra. Festivalul Astra Film de la Sibiu se va desfășura în perioada 5-12 septembrie în aer liber, săli de cinema și online. Și în acest an vor avea loc proiecții de film vizionate din bărci, în cadrul unui program special: „Bărcile de salvare”.





Producția Galei de deschidere este realizată de regizoarea Carmen Lidia Vidu. Imediat după Gală, va fi proiectat filmul Acum știi (2021 - Franța, r. Emmanuel Cappellin) - despre schimbările climatice care aruncă lumea în colaps, după care va urma un concert Martyn Jacques of The Tiger Lillies. Bilete la Gală, aici: https://www.astrafilm.ro/ro/program-orar?date=5





Tudor Chirilă: Documentarul aduce zona aceea de echilibru de care are nevoie un om ca să înțeleagă lumea





„Între 5 și 12 septembrie are loc Festivalul Astra Film, unde poți să vezi povești reale despre oameni ca noi, ca mine, ca tine”, spune Tudor Chirilă în mesajul prin care cheamă publicul la cel mai important eveniment cinematografic al filmului documentar din România.







„Într-o lume în care suntem invadați de tot felul de știri și teorii despre ce se întâmplă cu lumea asta (Încotro ne ducem? Cum o înțelegem? Care sunt mecanismele care pun în mișcare lumea noastră?), documentarul vine să aducă zona aceea de echilibru de care are nevoie un om ca să înțeleagă lumea”, arată artistul.







„Mă numesc Tudor Chirilă și vreau să-ți spun că e o ocazie bună să nu ratezi un festival de Film Documentar. Ia-ți prietenii, fă-ți o gașcă, deschide-ți ochii, deschide-ți mintea, ascultă povești. Trăiește! Mergi la festival. Documentarul contează. În România, din 1993, la Astra Film Sibiu”, mai spune Tudor Chirilă.





Dumitru Budrala: Tudor Chirilă este iubit de publicul tânăr pe care ni-l dorim alături de festival







Directorul-fondator al festivalului Astra Film Sibiu crede că în rândul publicului care va participa la cele 200 de evenimente cinematografice se vor regăsi numeroși tineri, o tendință în creștere, vizibilă deja la ultimele ediții.







„În fiecare an ne dorim să aducem publicul tânăr la Festivalul Astra Film. Știm că Tudor Chirilă este iubit de publicul tânăr. A avut tot timpul mesaje educaționale, echilibrate, de impact. Este un om al adevărului, la fel cum și rolul filmul documentar este de a prezenta adevărul. Cu siguranță că mesajele transmise de Tudor Chirilă și venirea acestuia alături de Astra Film Festival înseamnă un câștig pentru public.”.







#AFFStudentPass, cardul special pentru studenți, masteranzi și doctoranzi







De altfel, organizatorii festivalului Astra Film de la Sibiu au oferit în acest an #AFFStu-dentPass, un card special de acces pentru studenții, masteranzii și doctoranzii din România și din străinătate. Cei care achiziționează #AFFStudentPass au acces la toate evenimentele cinematografice, la cele dedicate profesioniștilor din industrie și la concertele din cadrul #AFF2021 (în limita locurilor disponibile), plus cazare 7 nopți în perioada 5-12 septembrie, în centrul Sibiului, la căminele Universității „Lucian Blaga”.







Cardul #AFFStudentPass poate fi achiziționat de pe Eventbook: https://bit.ly/3ygg1aa.





A 28-a ediție Astra Film Festival - Festivalul Internațional de Film Documentar de la Sibiu celebrează viața, în toată diversitatea ei, prin cele peste 200 de evenimente cinematografice. Lansat în 1993 ca proiect inovator în Europa Centrală și de Est, AFF Sibiu este un eveniment esențial în comunitatea europeană de film documentar, dovedindu-se a fi cel mai important festival de acest gen din România, însumând o cultură și o istorie a cinematografiei documentare de zeci de ani.





Programul complet al festivalului Astra Film Sibiu: https://www.astrafilm.ro/ro/program-orar?date=5





