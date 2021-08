Michael Caine, recompensat pentru întreaga activitate la Festivalul de Film de la Karlovy Vary

Preşedintele festivalului, Jiri Bartoska, i-a înmânat ceea ce actorul a numit „cel mai greu premiu pe care l-am ridicat vreodată”.Festivalul are loc, după doi ani, cu prezenţă fizică. În 2020 au existat două tentative de a-l organiza live, însă a fost anulat din cauza pandemiei.Potrivit Variety, atmosfera la festival este un optimistă, iar cei prezenţi la eveniment poartă brăţări ce atestă că sunt vaccinaţi, însă puţine măşti au fost remarcate vineri seară în sala ocupată la capacitate maximă.Media săptămânală a infecţiilor cu SARS-CoV-2 confirmate în Cehia este de 191 de cazuri şi cei mai mulţi dintre cehi au fost vaccinaţi.La deschidere au fost prezentaţi şi membrii juriului care va acord marele trofeu, Globul de Cristal, la finalul festivalului: cineasta daneză Eva Mulvad („A Modern Man”, „A Cherry Tale”), actriţa poloneză Marta Nieradkiewicz („Wild Roses”, „Floating Skyscrapers”), cineastul grec Christos Nikou („Apples”) şi criticul german Christoph Terhechte, director artistic al DOK Leipzig.Între invitaţii ediţiei de anul acesta, care a debutat cu proiecţia dramei „Zátopek”, produsă de directorul executiv al festivalului, Kryštof Mucha, şi regizată de David Ondříček, se numără cineaştii Radu Jude (câştigătorul marelui trofeu în 2018 cu „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”), Serghei Loznitsa şi Johnny Depp.Cele două secţiuni competiţionale ale KVIFF încep sâmbătă, când vor fi prezentate patru filme în premieră mondială în competiţia pentru Globul de Cristial şi în secţiunea East of the West.Festivalul se va încheia pe 28 august, cu gala de premiere şi proiecţia filmului „The Nest”, regizat de Sean Durkin, cu Jude Law în rol principal.