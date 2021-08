Streaming Holiday: În Grecia, cu un thriller care a devenit pretutindeni #1 (inclusiv în România) imediat după debutul pe Netflix

În „Beckett”, John David Washington joacă rolul unui „turist american aflat în vacanță în Grecia și care ajunge să fie vânat după un accident, trebuind să ajungă la ambasadă ca să-și dovedească nevinovăția”. În film apar și alte staruri, ca Boyd Holbrook (Narcos), Vicky Krieps (The Girl in the Spiderʼs Web) și Alicia Wikander (Tomb Raider).Scenariul este scris de Kevin A. Rice, după un subiect al lui Ferdinando Cito Filomarino, regizorul filmului. Filmul a avut premiera pe 4 august la al 74-lea festival al filmului de la Locarno și a debutat pe Netflix pe 13 august.