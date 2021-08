Selecția oficială a filmelor care vor fi proiectate la Astra Film Festival/ Au fost puse în vânzare abonamentele Full Pass și #AFFStudentPass

Parteneriat media

Pentru FULL PASS:https://eventbook.ro/other/bilete-astra-film-festival-2021-full-festival-pass

Pentru #AFFStudentPass: https://eventbook.ro/film/bilete-affstudentpass

Organizatorii anunță totodată punerea în vânzare a abonamentului FULL PASS , care garantează accesul la toate filmele și evenimentele Festivalului, în limita locurilor disponibile - cu excepția galei de deschidere și a celei de premiere. Este disponibil totodată și cardul de acces dedicat studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la toate facultățile din țară și din străinătate.La #AFF2021 vor fi patru secțiuni competiționale puternice: Voci Emergente ale Documentarului, Europa Centrală și de Est, România și DocSchool. Primele două secțiuni prezintă în exclusivitate filme în premieră. În total, 84% dintre filmele care vor fi proiectate la Sibiu sunt premiere mondiale sau naționale.Este al patrulea an de când există la Astra Film Festival secțiunea competițională Voci Emergente ale Documentarului. Flmele selectate aparțin unor cineaști aflați la început de drum (primul, al doilea sau al treilea film), gata să experimenteze curajos, cu mijloacele de expresie ale documentarului, producții care abordează subiecte neobişnuite din unghiuri neobişnuite pentru a ajunge cu subtilitate la rezultate inedite.Selecția din acest an, care este o adevărată celebrare a genului, se remarcă atât prin excepționala felie de viață explorată, cât și prin varietatea impresionantă a opțiunilor stilistice folosite de autori. Cele opt lungmetraje, toate premiere, prezintă subiecte relevante și actuale ce ar fi fost imposibil de înfățișat publicului altfel decât prin utilizarea multitudinii de resurse a cinemaului documentar.(r. Luca Lucchesi) | Germania - Premieră națională, A MAN AND A CAMERA (r. Guido Hendrikx) | Olanda - Premieră națională, FOR YOUR COMFORT ANDYOUR SAFETY (r. Frédéric Mainçon) | Franța - Premieră internațională,(r. Barna László) | Ungaria, România - Premieră națională,(r. Virginija Vareikyte, Maximilien Dejoie) | Lituania, Italia, Elveția - Premieră națională,(r. Ensar Altay) | Turcia - Premieră mondială, NIGHT NURSERY (r. Moumouni Sanou) | Burkina Faso - Premieră națională,(r. Marina Belobrovaja) | Elveția Premieră națională.Juriul secțiunii Voci emergente ale documentarului este alcătuit din: Laura Mușat –producător de film, redactor șef Films in Frame, fondatoarea ADFR; Ana Grgic – cercetătoare specializată în cinematografia balcanică și est-europeană; Mihai Andrei Leaha – cercetător audio-vizual, antropolog, cineast și educator, care trăiește în Brazilia.Secțiunea competițională dedicată filmelor de non-ficțiune cu teme și subiecte ancorate în spațiul așa-numitului Bloc Estic a fost lansat de Astra Film Festival în urmă cu 21 de ani. A fost urmarea firească a misiunii principale asumate de Astra Film, aceea de a promova producția și receptarea documentarelor creative, ale căror autori deslușesc și transpun în limbajul cinemaului de non-ficțiune realitățile atât de particulare pe care le trăiește această zonă de la căderea comunismului încoace.După două decenii și o pandemie, rațiunea care a stat la baza programării acestei secțiuni este în continuare validă. Deși numărătoarea arată 30 de ani de la căderea comunismului, ecourile lui sunt foarte prezente în această parte a lumii și continuă să îi preocupe pe cineaștii documentariști. Toate cele 10 filme selectate pentru această secțiune sunt, de asemenea, premiere.HOMO SOVIETICUS (r. Ivo Briedis) | Letonia, Lituania, Republica Cehă - Premieră națională,LANDSCAPE ZERO (r. Bruno Pavić) | Croația - Premieră națională,LAST KNIGHTS OF THE RIGHT SIDE (r. Michal Edelman) | Polonia - Premieră națională,NUN OF YOUR BUSINESS (r. Ivana Marinić Kragić) | Croația, Serbia, RAMPART (r. Marko Grba Singh) | Serbia - Premieră națională,ROSES. FILM-CABARET | (r. Irena Stetsenko) | Ucraina - Premieră națională, TAMING THE GARDEN (r. Salome Jashi) | Elveția, Georgia, Germania - Premieră națională,THE LAST TAPE FROM BOSNIA (r. Albert Solé) | Spania - Premieră națională,WHERE THE WORLD ENDS (r. Anna Savchenko) | Belgia, Norvegia, Lituania, Croația - Premieră mondială,WOLVES AT THE BORDERS (r. Martin Páv) | Republica Cehă - Premieră națională.Din juriul secțiunii fac parte Joan Gonzàlez - Director DocsBarcelona, producător executiv, cineast și editor; Smith Shane – Director de programe la festivalul Hot Docs; Constantin Pârvulescu - cercetător principal în studii de film și media la Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj.Secțiunea specială România este dedicată documentarelor românești, prin subiect sau prin autor, și cuprinde în acest an 10 filme care provoacă spectatorii la o înțelegere mai profundă a realităților sensibile ale societății românești.#NEWTOGETHER (r. Carmen Lidia Vidu) | Austria, România, FRAGIL(E) (r. Ioana Mischie) | România, HYMN FROM THE HIVE (r. Jacopo Marzi) | România - Premieră mondială, MY UNCLE TUDOR (r. Olga Lucovnicova) | Belgia, Portugalia, Ungaria - Premieră națională, OCCASIONAL SPIES (r. Oana Giurgiu) | România, STELA, IN THE NAME OF THE FATHER (r. Anca Hirte) | România Premieră națională, THE CERTAINTY OF PROBABILITIES (r. Raluca Durbacă) | România - Premieră națională, THE MISSING ONE (r. Rareş Ienasoaie) | Franța - Premieră națională, THE SHAWKAT MISTERY (r. Ágnes Maksay) | România - Premieră națională, US AGAINST US (r. Andra Tarara) | România.Juriul Secțiunii România este alcătuit din: Dimitris Kerkones – programator la Thessaloniki International Film Festival; Cecilia Felméri – regizoare și profesoară la la Facultatea de Regie a Universităţii Sapientia din Cluj; Costi Rogozanu – scriitor și jurnalist.Cei trei membri ai juriului secțiunii DocSchool sunt: Monica Sebestyen - producătoare, directoare Cinema ARTA Cluj, cofondatoare și co-directoare a UrbanEye Film Festival; Letenyei László – producător de film și profesor de antropologie culturală și vizuală la Budapest Business School; Liviu Tipuriță – regizor și producător de film in Marea Britanie.Premiile #AFF2021 sunt oferite de HBO Europe, Consulatul Germaniei în Sibiu, UCIN, ICR, Cinelabs și sunt în valoare de 20.000 de Euro.A 28-a ediție Astra Film Festival - Festivalul Internațional de Film Documentar de la Sibiu celebrează viața, în toată diversitatea ei prin cele peste 200 de evenimente cinematografice. Lansat în 1993 ca un proiect inovator în Europa Centrală și de Est, Astra Film Festival se evidențiază drept un eveniment esențial în comunitatea europeană de film documentar, dovedindu-se a fi cel mai important festival de acest gen din România, însumând o cultură și o istorie a cinematografiei documentare de zeci de ani.Parteneriat media