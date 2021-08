VIDEO Pelicula ”Întregalde” regizată de Radu Muntean, a fost selectată la New York Film Festival

"Luate împreună, filmele din selecţia oficială de anul acesta ne amintesc încă o dată capacitatea cinemaului de a crea noi lumi, de a deschide noi modalităţi de a privi, simţi şi gândi şi, indiferent dacă se referă sau nu la prezentul nostru incert, ne ajută să înţelegem mai bine acest moment", declară Dennis Lim, directorul artistic al festivalului, potrivit Agerpres.Din distribuţia filmului fac parte actorii Maria Popistaşu, Ilona Brezoianu şi Alex Bogdan, alături de Luca Sabin, Toma Cuzin, Carmen Lopăzan şi Gabor Bondi. Scenariul este semnat de Radu Muntean, Alexandru Baciu şi Răzvan Rădulescu, iar imaginea de Tudor Vladimir Panduru.Trei prieteni se află într-o excursie umanitară de sfârşit de an. Călătorind într-un jeep pe drumurile de munte neasfaltate ale satului Întregalde, întâlnesc un bătrân singur pe care încearcă să-l ajute să ajungă la gaterul unde pretinde că lucrează.Când maşina lor rămâne blocată într-un şanţ în pădure, gaterul se dovedeşte a fi abandonat şi sunt nevoiţi să petreacă noaptea împreună cu bătrânul senil, ideile lor despre empatie şi generozitate încep să fie puse la îndoială, potrivit sinopsisului peliculei.Spectatorii români pot vedea deja filmul în cinematografele din peste 20 de oraşe din ţară, iar echipa filmului le dă întâlnire la Bacău (11 august), Iaşi (12 august), Botoşani (13 august), Piatra Neamţ (14 august) Focşani (15 august), Buzău (15 august). "Întregalde" este cel de-al şaptelea lungmetraj semnat de Radu Muntean, cunoscut publicului pentru "Furia" (2002), "Hârtia va fi albastră" (2006), "Boogie" (2008), "Marţi, după Crăciun" (2010), "Un etaj mai jos" (2015) sau "Alice T."Ajuns la cea de-a 59-a ediţie, New York Film Festival evidenţiază în fiecare an cele mai bune filme din cinematografia mondială, continuând o tradiţie îndelungată de a introduce publicului "titluri recente îndrăzneţe şi remarcabile".