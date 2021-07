VIDEO Un documentar despre Amy Winehouse va fi lansat săptămâna aceasta, la 10 ani de la moartea artistei

Narat de mama ei, Janis Winehouse-Collins, documentarul „Reclaiming Amy” include filmări din casa în care Amy Winehouse a crescut, fotografii de familie şi interviuri cu prieteni apropiaţi, care împărtăşesc amintiri, atât din vremurile bune, cât şi din cele mai puţin bune, din viaţa artistei recompensate de şase ori cu premiul Grammy.Winehouse-Collins, care suferă de scleroză multiplă (SM) şi a vorbit foarte rar în public despre fiica ei, împărtăşeşte propria versiune asupra evenimentelor în acest documentar, comandat de BBC Two şi BBC Music şi care va fi difuzat vineri, 23 iulie.„Abia acum, privind în urmă, îmi dau seama cât de puţin am înţeles”, spune Winehouse-Collins în documentar. „Era predispusă la dependenţă, nu se putea opri. Aceasta este o bestie foarte nemiloasă”, adaugă mama artistei.Winehouse, care s-a luptat cu problemele legate de consumul de alcool şi de droguri mare parte din carieră, a decedat în urma abuzului de alcool, în locuinţa sa din nordul Londrei, la 23 iulie 2011 Avea 27 de ani.Considerată una dintre cele mai talentate cântăreţe din generaţia ei, cu hituri precum „Rehab” şi „Back to Black”, decesul ei prematur şi neaşteptat a zguduit lumea muzicii.„Privesc în urmă şi sunt multe lucruri pe care mi-aş dori să le fi făcut altfel”, spune tatăl ei, Mitch Winehouse, care a fost vizat de critici în media cu privire la lupta cântăreţei cu dependenţa.„Nu puteai să-i spui să facă sau să nu facă ceva... nimeni nu o controla pe Amy. Amy era cea care guverna”, adaugă el în documentar.Filmul, care abordează tema relaţiilor lui Winehouse, bulimia şi tulburările de sănătate mintală cu care se confrunta, detaliază tentativele neputincioase ale familiei şi prietenilor ei de a o ajuta.„În spatele uşilor închise, am încercat cu toţii să ne ocupăm de puterea pe care o avea dependenţa ei”, spune Janis Winehouse-Collins.„Pe măsură ce starea ei de sănătate s-a agravat, SM-ul meu a progresat. Nu o puteam ajuta”, precizează ea.În momentele mai fericite, Janis Winehouse-Collins citeşte rapoartele de evaluare şcolară ale fiicei ei, care notează pasiunea acesteia pentru scenă.„Chiar şi când nu este aici, este aici”, spune Winehouse-Collins în timpul unei vizite la mormântul fiicei sale. „Întotdeauna veghează asupra mea”, adaugă ea.